Schlüsselpositionen in Dax-Aufsichtsräten bleiben Männern vorbehalten

- Nur 1 Frau unter 30 Aufsichtsratsvorsitzenden

- Anteil der weiblichen Ausschuss-Vorsitzenden auf 12% gesunken

- Expertise für nachhaltiges Wirtschaften, effektive Kontrolle und gute

Unternehmensführung steht hoch im Kurs

- Integrität und Unabhängigkeit sind neu die gefragtesten Eigenschaften



Zwei Jahre nach Erreichen der gesetzlichen Frauenquote von 30% für die

Aktionärsvertreterseite in den Dax-Aufsichtsräten stagniert der Anteil der

Frauen bei 32,9% (32,3% im Vorjahr). Zählt man die Arbeitnehmervertreterinnen

hinzu, liegt der Frauenanteil jetzt bei 36,3%. Deutschland liegt damit auf Platz

7 in Europa. Die Machtverhältnisse in den Aufsichtsgremien haben sich allerdings

kaum verändert. Das geht aus einer Erhebung der Personalberatung Russell

Reynolds Associates hervor. Seit zehn Jahren analysiert das auf die Besetzung

von Spitzenpositionen spezialisierte Unternehmen die Zusammensetzung der

Aufsichtsräte der 30 Dax-Unternehmen in einer jährlichen Studie.





Trotz der derzeitigen Stagnation zeigen sich über die letzten zehn Jahrebetrachtet große Veränderungen in der Zusammensetzung der Dax-Aufsichtsräte:2010 lag der Frauenanteil bei nur 7%, er ist also seitdem auf mehr als dasViereinhalbfache gestiegen. Den größten Zuwachs (+5 Prozentpunkte) gab es 2016 -im ersten Jahr nachdem das Führungspositionengleichberechtigungsgesetz in Kraftgetreten war.Während die gesetzlich forcierte Frauenquote erreicht ist, hat sich an denMachtverhältnissen in den Dax-Aufsichtsräten wenig geändert. Mit Dr. SimoneBagel-Trah bei Henkel ist nur ein Aufsichtsratsvorsitz von 30 von einer Fraubesetzt (im Vorjahr waren es zwei). Nur 12% (Vorjahr 13%) derAusschussvorsitzenden sind weiblich (17 von 142). Insgesamt ziehen dieses Jahrneun Frauen neu in die Aufsichtsräte ein. Erstmals in den letzten fünf Jahrenhaben weniger als die Hälfte der neu gewählten weiblichen AufsichtsräteErfahrung auf Top-Management-Ebene vergleichbarer Konzerne: Sie sindmehrheitlich Beraterinnen, Expertinnen und Politikerinnen."Die Frauenquote in den Dax-Aufsichtsräten ist erfüllt und Deutschland hatinternational aufgeschlossen. Über zehn Jahre betrachtet sehen wir einendeutlichen Fortschritt. Der nächste Entwicklungsschritt muss jetzt lauten:'Frauen an mehr Macht', damit die Vorteile von mehr Diversität in denAufsichtsgremien auch beim Vorsitz von Aufsichtsräten und Ausschüssen ankommen",so Jens-Thomas Pietralla, Leiter der Europäischen CEO & Board Praxisgruppe beiRussell Reynolds Associates.Anders als in den Aufsichtsräten, besteht in den Vorständen der Dax-Unternehmen