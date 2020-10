++ Europäische Indizes verlieren die Gewinne vom Morgen ++ DE30 zieht sich von der 13.000-Punkte-Marke zurück ++ EU-Handelschef sieht keine Veranlassung für Airbus, die Hilfe zurückzuzahlen ++

Die europäischen Aktienmärkte sind zu Beginn der heutigen Sitzung sprunghaft angestiegen. Die Bullen hatten jedoch Mühe, die Gewinne zu halten, und ein großer Teil der Gewinne wurde später wieder neutralisiert. Die Anleger warten auf Hinweise über das US-Konjunkturpaket und neuen Lockdown-Entscheidungen.

Der DE30 ist zu Beginn der heutigen Sitzung stark angestiegen. Allerdings gelang es den Bullen nicht, die Zone bei 13.000 Punkten zu durchbrechen, und ein Pullback setzte ein. Der Index gab den Großteil der Gewinne wieder ab und handelt jetzt nur noch an der 200-Tage-Linie im Stundenchart. Frühere Preisreaktionen befinden sich ebenfalls in diesem Bereich. Ein Unterschreiten dieser Hürde würde den Weg für einen Rückgang in Richtung der Unterstützung bei 12.800 Punkten ebnen. Die wichtigste Unterstützung liegt bei 12.500 Punkten. Heute sind keine wichtigen Wirtschaftsberichte angekündigt , so dass die Volatilität im Laufe des Tages etwas gedämpft sein könnte. Die Gespräche über das US-Konjunkturpaket werden am Nachmittag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber bisher scheinen kaum Fortschritte erkennbar zu sein.

Unternehmensnachrichten

Die Vereinigten Staaten boten einen Waffenstillstand im Airbus-Boeing-Tarifstreit an, falls Airbus (AIR.DE) die Milliarden zurückzahlt, die es von den Regierungen erhalten hat. EU-Handelschef Dombrovskis sagte jedoch, er sehe keine Grundlage für die US-Forderungen. Das US-Angebot kam, nachdem die WTO der EU grünes Licht gegeben hatte, die Vereinigten Staaten mit Zöllen für illegale Beihilfen an Boeing zu belasten.

Medien in Spanien berichten, dass die Private-Equity-Sparte der Allianz (ALV.DE) plant, sich mit der spanischen Telekommunikationsfirma Telefonica (TEF1.ES) bei einem großen Infrastrukturprojekt im Wert von 5 Milliarden Euro in Deutschland zusammenzuschließen. Die beiden Unternehmen würden ein Joint Venture gründen und in ein Glasfasernetz investieren.

Airbus (AIR.DE) stieg zu Beginn der heutigen Sitzung sprunghaft an und brach über die 200-Stunden-Linie (violette Linie). Der Aufwärtstrend wurde bei 66,50 € vorerst gestoppt. Kurzfristige Unterstützung befinden sich im €65-Bereich. Quelle: xStation 5

