Aurelius will mit Fonds neue Investoren an Bord holen

Aurelius sucht nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten für Akquisitionen. Man sehe im derzeitigen Marktumfeld erhebliche Chancen für Zukäufe, heißt es vonseiten des Münchener Beteiligungs-Unternehmens am Montag. In diesem Zusammenhang erwäge man eine Erweiterung der Finanzierungsstrategie, so Aurelius. Konkret prüft die Gesellschaft die Möglichkeiten für die Auflegung von Co-Investmentfunds, mit denen man unter dem ...