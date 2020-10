Heute investieren. Für Veränderungen morgen. Mit ESG etwas bewegen.

Die Durchführung tiefgreifender fundamentaler Anlageanalysen ist seit jeher fest in unserem Anlageprozess verankert. Daher stellt die Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und Governance-Erwägungen (ESG-Aspekte) eine Selbstverständlichkeit für uns dar. Diese Vorgehensweise hat sich bei uns über die letzten 30 Jahre hinweg etabliert und wurde stetig weiterentwickelt. Die weitreichenden Folgen der Covid-19-Pandemie haben die Bedeutung dieser Faktoren in einem Anlagekontext noch stärker hervorgehoben (Beispiele hierzu finden sich am Ende dieses Beitrags).

Bei verantwortungsbewusstem Anlagen geht es darum, Kunden Mehrwert zu bieten. Unser diesbezüglicher Ansatz teilt sich in zwei Bereiche auf. Zum einen kommen im Rahmen des Anlageprozesses ESG-Faktoren zum Einsatz, anhand derer die besten Anlagen ausgewählt werden. Zu diesem Zweck berücksichtigen wir ESG-Aspekte sowohl bei unserem Research und Analysen sowie auch allen unseren Anlageentscheidungen. Darüber hinaus verwalten wir auch spezielle Fonds für nachhaltige Anlagen. Diese Portfolios verfolgen strengere Nachhaltigkeits- oder Ethik-Grundsätze, streben eine positive Wirkung (Impact) an oder legen den Fokus auf ein bestimmtes ESG-Thema. Den zweiten Bereich stellt Active Ownership dar. Dies bezeichnet für uns die Art und Weise, wie wir Engagements verwalten – wir nennen dies Stewardship. Dazu zählt unter anderem, wie wir uns bei den Unternehmen, in die wir investieren, engagieren, wie wir unsere Stimmrechte ausüben, Due-Diligence-Prüfungen durchführen oder auch mit politischen Entscheidungsträgern in einen Dialog zu Themen wie ESG und Stewardship treten. Kurz gesagt stellt gutes Stewardship sicher, dass wir als Investoren umsichtig und verantwortungsbewusst auftreten.