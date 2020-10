Kassel (ots) - Aus einem Vergleichstest der Finanzvertriebe in der Zeitschrift

Capital (Ausgabe 11/2020) ist die Kasseler Plansecur als Kostensieger

hervorgegangen. Bei keinem anderen der insgesamt 14 getesteten Anbieter erhalten

die Kunden soviel für ihr Geld wie bei Plansecur, befanden die Tester. Als

einziges Unternehmen erhielt Plansecur 7,5 von zehn Punkten, alle anderen lagen

bei teilweise deutlich unter 7 Punkten.



"Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem für den Kunden wohl wichtigsten

Kriterium, nämlich wie gut sein Geld für eine Versicherung oder eine

Finanzanlage eingesetzt wird, die Spitzenposition erreicht haben", kommentiert

Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Er ergänzt: "Dieser Aspekt steht

letztlich auch als Synonym für unsere Beratungsqualität, denn bei einer

Finanzberatung geht es nun einmal im Kern ums Geld."





Allerdings räumt er ein, dass sein Unternehmen gerne noch besser abgeschnittenhätte. In der Gesamtwertung der konzernunabhängigen Finanzberater nahmen dieCapital-Tester Plansecur unter die Top 5 auf. Den ersten Platz im Test errangeine Konzernberatung.Dazu Johannes Sczepan: "Wir gratulieren allen, die ebenso wie wir gut oder sogarnoch besser abgeschnitten haben beim Capital-Test. Gleichwohl stellt es für unsund unsere Kunden einen hohen Wert als solches dar, dass wir zu keinem Konzerngehören, sondern zu 100 Prozent eigenfinanziert sind. Plansecur gehörtmehrheitlich denjenigen Beratern, die als Gesellschafter am Unternehmenbeteiligt sind. Daher unterliegen unsere Berater keinen absatz- oderprovisionsgetriebenen Vorgaben, sondern können als wirklich neutraleBeratungsinstanz für ihre Kunden tätig werden. Das dürfte auch der Grund sein,warum wir aus dem Capital-Test als Kostensieger hervorgegangen sind: Bei unserhalten die Kunden den höchsten Wert für ihr eingesetztes Geld." Tatsächlichstuft Capital die Kosten als "ein wesentlicher Indikator für die Empfehlung fürKunden" ein.Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängigeUnternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethischeGrundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die amUnternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oderProvisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinausanonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zugewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, dasMenschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaftmitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber(2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), NicolaLeibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenratzur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",2018) und Bassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:service@plansecur.de,Web: http://www.plansecur.de und http://www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de undhttp://www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/4737640OTS: Plansecur KG