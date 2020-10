Berlin (ots) - Die DMEA ruft die Digital-Health-Community auf, das

Kongressprogramm der DMEA 2021 mit Vorträgen mitzugestalten



Ab sofort und bis zum 15. November können Kurzabstracts eingereicht werden

unter: http://www.dmea.de/Programm/CallForPapers/



Welche Themen und Fragen prägen die Digitalisierung des Gesundheitswesens heute

- und welche zukünftigen Trends zeichnen sich ab? Antworten auf diese Fragen

liefert vom 13. bis 15. April 2021 in Berlin die DMEA - Connecting Digital

Health, Europas zentrale Schlüsselveranstaltung für Gesundheits-IT.





Nach dem Motto: Aus der Branche für die Branche sind bei der Gestaltung desProgramms wieder Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft undPraxis gefragt. Ab sofort und bis zum 15. November können sie sich für einenVortrag im ganztägigen Kongressprogramm der DMEA bewerben unter:http://www.dmea.de/Programm/FormateFlaechen/Kongress/Gesucht werden Vorträge zu aktuellen Projekten, Produkten oder Geschäftsmodellenoder Beiträge, die aufzeigen, wie Versorgungsprozesse mithilfe digitaler Toolsverbessert oder effizienter gemacht werden können. Bewerben können sich dabeialle, die sich mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigen: vonForschenden über Anwenderinnen und Anwender aus Medizin und Pflege bis hin zuStartups und Großunternehmen.Alle Interessierten müssen in der Bewerbung ihren Vortrag anhand eines Abstractsumreißen, in dem sie unter anderem ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungenaus dem jeweiligen Projekt darstellen. Zudem soll jede Einreichung einem der vomKongressbeitrat festgelegten Schwerpunktthemen zugeordnet werden. Diese sind2021:- Impulse für die Digitalisierung in der Pflege - was muss kommen, was bleibt,was wird kommen?- Wir gestalten Versorgung - Disruption oder Evolution- Eine IT-Sprache für das digitale Gesundheitswesen? Semantische Standards undGovernance der Interoperabilität.- Nachhaltige Finanzierung der digitalen Transformation- Lessons Learned: Ein halbes Jahr DiGA in der Versorgung- TI-ePA und Co: Umsetzung und Erfahrungen- Die Bestimmung des digitalen Reifegrades: Macht messen digitaler?- Pandemie - erste Erfahrungen mit IT-Lösungsansätzen und -Management- Digitale Transformation der Gesundheitsversorgung zum Nutzen für den Patientengestalten - aber wie?- Better safe than sorry! IT-Sicherheit in der medizinischen Versorgung- Digitalkompetenz und neue Formen der Zusammenarbeit- Erfolgreicher Einsatz medizinischer KI: Anwendungsbeispiele, Szenarien undErfolgsfaktoren- Medizininformatik-Initiative: Aus der Forschung in die Versorgung!?