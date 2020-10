JPMORGAN belässt Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo B nach Zahlen von 210 auf 225 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz deutlich gesunkener Absatz- und Umsatzzahlen habe der Nutzfahrzeughersteller ein beeindruckendes drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob für 2021 und 2022 seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im Industriegeschäft an./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2020 / 17:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Volvo Registered (B) Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de