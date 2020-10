Auch bei Anleihen- und ESG-Anlagen zunehmend gefragt: Wie institutionelle & Wholesale-Investoren Factor Investing umsetzen

Für die Studie, die umfangreichste ihrer Art, wurden Interviews mit 138 institutionellen und 100 Wholesale-Investoren geführt, die bereits in Faktorstrategien investieren und zusammen ein Anlagevermögen von mehr als 25 Billionen US-Dollar betreuen. Die Interviews wurden im April und Mai 2020 vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie und der dadurch bedingten extremen Marktturbulenzen per Video und Telefon durchgeführt.

Ein Grund für die höheren Faktorallokationen im Vergleich zum Vorjahr sind die zunehmend breiten Anwendungsbereiche für Faktoransätze, zum Beispiel in zusätzlichen Anlageklassen wie Anleihen. Außerdem wird das Faktorengagement schrittweise ausgebaut. So nutzen in diesem Jahr so viele institutionelle und Wholesale-Investoren wie noch nie Faktorstrategien in ihrer Anleihenallokation.