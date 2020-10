Blue Cap hat am Montag Neunmonatszahlen für 2020 vorgelegt. In dem Zeitraum habe man den kumulierten Konzernumsatz von 162,2 Millionen Euro auf 173,6 Millionen Euro gesteigert, meldet die Münchener Beteiligungs-Gesellschaft. „Ursächlich hierfür war insbesondere die erstmals ganzjährige Einbeziehung der im letzten Jahr erworbenen con-pearl Gruppe und eine deutliche Erholung gegenüber dem zweiten Quartal”, so Blue Cap. Auf ...