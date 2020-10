Daniel Kahn kommt zu Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

PALO ALTO, Kalifornien, 19. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, der weltweit führende Anbieter von Rechtsberatung in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und Wachstumsunternehmen, gab heute bekannt, dass Daniel Kahn der Kanzlei als Direktor für Strategie und Geschäftsentwicklung für Europa beigetreten ist. Er wird im Brüsseler Büro von Wilson Sonsini tätig sein.

– Die Erweiterung des Brüsseler Büros der Kanzlei durch Kahn verstärkt ihre Aktivitäten in Kontinentaleuropa und den USA –

Als hochrangiger internationaler Wirtschaftsberater und Justiziar verfügt Kahn über ein breites Netzwerk, insbesondere in Europa, den USA, Asien und Israel. Mehr als 30 Jahre lang war er in diesen Regionen unterwegs, um Unternehmen, Investoren und Unternehmer bei Risikokapital-, M&A- und Kapitalmarkttransaktionen sowie bei strategischen Schritten, internationaler Expansion und Regierungsangelegenheiten zu unterstützen.

Bei Wilson Sonsini wird Kahn seine Geschäfts- und Rechtserfahrung, sein etabliertes Netzwerk und seine Fähigkeiten als vertrauenswürdiger Berater einbringen, um der Kanzlei und ihren Mandanten neue Möglichkeiten zu eröffnen. Er wird sich auf die Generierung neuer Geschäfte – sowohl in den USA als auch in Kontinentaleuropa – in Transaktions- und Regulierungsbereichen, einschließlich M&A, Kapitalmärkte, Datenschutz und Cybersicherheit, konzentrieren und ausgewählte Mandanten bei ihrer Expansion nach Europa unterstützen.

„Daniel teilt unsere Leidenschaft für Technologie, Unternehmertum und internationale Geschäfte, und seine vielen zwischenmenschlichen und geschäftlichen Talente haben ihm geholfen, ein angesehener Berater zu werden", sagte Cédric Burton, geschäftsführender Partner der Brüsseler Niederlassung von Wilson Sonsini und globaler Ko-Vorsitzender der Datenschutz- und Cybersicherheitspraxis der Kanzlei. „Daniels reichhaltige Verbindungen zu europäischen Anwaltskanzleien und hochkarätigen Wirtschaftsführern werden für unsere Mandanten und die Expansionsbemühungen unserer Kanzlei von großem Wert sein. Wir kennen Daniel seit Jahren und freuen uns, ihn in der Kanzlei begrüßen zu dürfen."