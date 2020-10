Seite 2 ► Seite 1 von 2

Winterkorn habe es bereits unterlassen, im Verfahren vor dem BGH dieAd-hoc-Mitteilung des Unternehmens an die Deutsche Börse vom 22. September 2015zu korrigieren. Nach seinem Ausscheiden sei es Sache von Diess und Wernergewesen, dies in dem fraglichen Gerichtsverfahren nachzuholen.Volkswagen räumte in der fraglichen Ad-hoc-Mitteilung vom 22.09.2015 lediglich"Unregelmäßigkeiten einer verwendeten Software bei Dieselmotoren" ein. Weiterhieß es darin, dass, "die Aufklärung von Unregelmäßigkeiten einer verwendetenSoftware mit Hochdruck" vorangetrieben werde und "ausschließlich" der MotorentypEA 189 betroffen sei. Zudem stehe man mit den zuständigen Behörden und demKraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Kontakt. Volkswagen dulde keine Gesetzesverstöße.Diese Meldung sei in mindestens 7 Punkten bewusst falsch, so RechtsanwaltUlbrich.Laut Ad-hoc-Mitteilung sollten etwa alle damals angebotenen Fahrzeuge derEuronorm 6 die gesetzlichen Anforderungen und Abgasnormen erfüllen.Tatsächlich wurden aber nach der Ad-hoc-Mitteilung zahlreiche Fahrzeuge derSchadstoffklasse Euro 6 vom Kraftfahrt-Bundesamt wegen Abgasmanipulationenzurückgerufen.Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass Volkswagen in der Ad-hoc-Mitteilungbehauptete, dass die beanstandete Software weder "das Fahrverhalten, (den)Verbrauch noch Emissionen" beeinflusse. Allerdings diente die Softwareausschließlich dazu, die Emissionsgrenzwerte auf dem Prüfstand einzuhalten, dieim Straßenbetrieb gerissen wurden. Das hat Volkswagen in den USA selbstzugegeben.Die irreführende Börsenmeldung hat schwerwiegende Folgen für Käuferentsprechender Fahrzeuge gehabt. Die Richter am BGH qualifizierten sie in ihremUrteil vom 30. Juli 2020 trotz der bestehenden Publikationspflicht als Anzeichen