Neustadt a. d. W. (ots) - Eine bezahlbare Wohnung in beliebten Gegenden oder

Großstädten zu finden, wird für viele immer schwieriger. Deshalb unterstützt die

Bundesregierung Vermieter, die neuen, bezahlbaren Wohnraum schaffen: Bis zu 5

Prozent auf maximal 2.000 Euro pro Quadratmeter Anschaffungs- oder

Herstellungskosten über einen Zeitraum von vier Jahren darf ein Vermieter

absetzen - und zwar zusätzlich zu den bereits bestehenden

Abschreibungsmöglichkeiten. Allerdings: Die Auflagen sind komplex, das Angebot

zeitlich befristet. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.

(VLH) zeigt die wichtigsten Informationen.



Entschieden hat der Bundesrat den neuen Steuervorteil für Vermieter im Sommer

2019 und als "Sonderabschreibung nach Paragraf 7b" mit dem Titel

"Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau" im Einkommensteuergesetz

festgehalten.





Aber Achtung: Die Bedingungen für die Steuervergünstigung sowie die Berechnungder absetzbaren Kosten sind nicht ganz trivial.Die wichtigsten Voraussetzungen- Gefördert wird, wer als Vermieter neuen Wohnraum schafft, und zwar sowohl ineinem neuen als auch in einem bestehenden Gebäude.- Vermieter von Ferienwohnungen sind ausgeschlossen.- Der neue Wohnraum wird im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in denfolgenden neun Jahren vermietet - Verkauf und Eigennutzung sind alsoausgeschlossen.- Eine Begrenzung der Miethöhe gibt es nicht.- Der Bau-Antrag für den neuen Wohnraum wird nach dem 31. August 2018 und vordem 1. Januar 2022 gestellt.- Die Baukosten betragen nicht mehr als 3.000 Euro pro Quadratmeter der neuenWohnfläche.- Förderfähig sind jährlich bis zu fünf Prozent der Anschaffungs- undHerstellungskosten und maximal 2.000 Euro pro Quadratmeter über einen Zeitraumvon höchstens vier Jahren.- Die Sonderabschreibung nach Paragraf 7b kann auch für Wohnungen in anderenStaaten der Europäischen Union (EU) sowie in Staaten außerhalb der EU, mitdenen entsprechende Amtshilfeübereinkommen bestehen, in Anspruch genommenwerden.Sonderabschreibung nach 7b: ein RechenbeispielHerr Müller vermietet ein Haus. Er möchte das Haus um ein Stockwerk erhöhen undauch das Dach ausbauen. Dadurch schafft er neuen Wohnraum in der Größe voninsgesamt 240 Quadratmetern, den Herr Müller anschließend vermietet. DieBaukosten pro Quadratmeter liegen bei 3.000 Euro. Der Bauantrag wurde am 1.Oktober 2020 genehmigt.Folgende Kosten kann Herr Müller durch die Sonderabschreibung nach Paragraf 7babsetzen:Gesamte Bau-Kosten: 720.000 EuroDavon förderfähig: 480.000 EuroJährliche Sonderabschreibung: 24.000 EuroAbschreibungszeitraum: vier JahreGesamte Sonderabschreibung: 96.000 EuroWichtig: Im Einzelfall kann eine solche Rechnung durchaus komplizierterausfallen, da in der Regel mehrere Faktoren berücksichtigt werden müssen.Und: Vermieter können die Sonderabschreibung nach Paragraf 7b - also jährlichbis zu fünf Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten und maximal 2.000Euro pro Quadratmeter über einen Zeitraum von höchstens vier Jahren - zusätzlichzur AfA absetzen. AfA steht für "Absetzung für Abnutzung" und bedeutet, dassVermieter ihre Baukosten in Höhe von zwei bis 2,5 Prozent pro Jahr absetzenkönnen.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehrals einer Million Mitglieder und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweitDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt dieVLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragtFreibeträge, ermittelt und beantragt Förderungen und Zulagen, prüft denSteuerbescheid und einiges mehr im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnisnach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: mailto:presse@vlh.deWeb: http://www.vlh.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/4737766OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH