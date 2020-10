Die Online-Version sei vor allem für viele kleine Spieleverlage überlebenswichtig, sagt Dominique Metzler vom Veranstalter Friedhelm Merz Verlag bei der Vorstellung des Programms am Montag. Am Donnerstag startet die viertägige "Spiel.digital" - aller Bemühungen, interaktive Elemente einzubauen zum Trotz ein zugegeben mauer Ersatz für das quirlige Event, bei dem sich sonst Spielefans dicht um die Spieltische drängen. Gerade viele kleinere und Kleinstverlage machen in Essen sonst ihren Jahresumsatz.

ESSEN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat der Gesellschaftsspiel-Branche einen kräftigen Schub beschert - und das gleich in zwei Richtungen. Die vergleichsweise Pandemie-taugliche Freizeitgestaltung von Karten- über Rollen- bis hin zu Brett- und Familienspielen boomt 2020 noch einmal mehr als in den Vorjahren. Gleichzeitig hat die vergleichsweise analoge Welt der Spielefans einen deutlichen Sprung ins Digitale gemacht: Online-Plattformen für Brettspiele haben mehr Zulauf denn je und coronabedingt wird auch die internationale Publikumsmesse "Spiel", die sonst bis zu 200 000 Spielbegeisterte nach Essen lockt und als weltgrößtes Happening ihrer Art gilt, ins Netz ausweichen.

Und doch sei man stolz auf das, was nach Absage der Präsenzveranstaltung geblieben ist: Ein digitaler Messeauftritt, bei dem 450 Aussteller aus 41 Nationen 1400 Neuheiten präsentieren - darunter viele von ganz weit weg, etwa aus Nigeria oder Lateinamerika. Der Wegfall von Reisekosten und -zeiten macht es möglich. In den vier Tagen mit Livestreams auf vielen verschiedenen Sprachen und virtuellen Spieltischen werden daher auch viele Zugriffe aus dem Ausland erwartet. "Die Spiel war immer international, aber dieses Mal sind es für die Fans aus Korea oder den USA nur wenige Klicks", sagt Metzler.

Die Gesamtbranche gehört mit ihrem Angebot tatsächlich deutlich zu den Profiteuren der Krise: In der Isolation und mangels Unterhaltungsalternativen haben viele Familien und Spielefreunde ihre Schränke aufgefüllt. Bis jetzt konnte die Branche mit 21 Prozent Umsatzplus die positive Entwicklung der vergangenen Jahre noch einmal deutlich überflügeln, wie der Branchenverband Spieleverlage mitteilt. Auch nach dem Lockdown halte der Boom an: "In einer Zeit, wo Urlaub machen gerade nicht so angesagt ist, greifen viele Leute zum Spiel", sagt der Verbandsvorsitzende Hermann Hutter. Nicht alle hätten aber Grund zum Jubel: Vor allem der Fachhandel musste laut Hutter Einbußen von rund 11 Prozent hinnehmen. Schmerzhaft für Vielspieler wie für Verlage sei auch die Absage vieler Messen, Spieletreffs und -Clubs.