Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - ALDI Nord und ALDI SÜD setzen gleich doppelt

auf ein innovatives Startup-Produkt: Ab dem 30. Oktober bieten die Discounter

ein veganes Schokoladendessert der Marke "Made with Luve" mit integriertem

"Spoonie" an. Der Clou: Bei dem "Spoonie" handelt es sich um einen Löffel, den

man essen kann.



Hinter dem essbaren Löffel steht das Startup Spoontainable. Mit dem "Spoonie"

wollen die Gründerinnen aus Heidelberg eine nachhaltige Alternative zu

Einweg-Plastikbesteck anbieten. "Der Spoonie besteht aus geretteten

Lebensmitteln. Dabei handelt es sich um Nebenprodukte, die beispielweise bei der

Schokoladenproduktion entstehen", erklärt Amelie Vermeer, Gründerin von

Spoontainable. Der Löffel wird auf rein pflanzlicher Basis und zu 100 Prozent

klimaneutral in Deutschland hergestellt. Darüber hinaus ist der "Spoonie" nach

dem EU Gütesiegel Green Brand zertifiziert. Die Form des essbaren Löffelersatzes

erinnert an einen Eisspatel. Insgesamt gibt es zwei verschiedene Sorten des

"Spoonies": Eine Variante aus Haferhülsen und eine "Choc"-Variante, die aus

Fasern der Kakaoschale besteht. Letztere ist an dem "Made with Luve" Dessert von

ALDI angebracht. "Schokoladen-Fans können sich freuen, denn der Geschmack des

Löffels erinnert sogar ein wenig an Kakao", so Vermeer.









2019 haben die Gründerinnen Amelie Vermeer und Julia Piechotta den nachhaltigen

Löffel im Rahmen des ALDI Accelerator Programms präsentiert. Die Idee hatte die

Jury überzeugt. Durch die Teilnahme am ALDI Förderprogramm konnten die jungen

Gründerinnen ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln und das Produkt letztendlich

marktreif machen. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit ALDI einen starken Partner

gefunden haben, mit dem wir unsere essbaren Löffel einer breiten Zielgruppe

anbieten können. Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen vom Spoonie zu

begeistern und so einen Beitrag zur Plastikreduktion zu leisten", so Amelie

Vermeer.



Exklusive Kooperation mit Made with Luve



ALDI Nord und ALDI SÜD bringen den Schokoladen-Löffel ab dem 30. Oktober als

Aktionsartikel in ihre Märkte. Dabei wird der "Spoonie Choc" zusammen mit dem

veganen Lupinen-Dessert des Herstellers "Made with Luve" in einer exklusiven

Kooperation angeboten. Sowohl der Pudding, als auch Spoonie sind vegan, gluten-

und laktosefrei. Der essbare Löffel sowie der Puding befinden sich in einer

Pappbanderole an dem Dessert. "Diese To-Go Variante haben wir eigens für die

Kooperation konzipiert. So reagieren wir flexibel auf ein Startup-Produkt und

werden auch weitere Produkte prüfen, mit denen der essbare 'Spoonie' kombiniert

werden kann", sagt Nina Kurth, Managerin Corporate Responsibility bei ALDI SÜD.

Der Artikel ist zu einem Preis von 1,29 Euro erhältlich (nach

Mehrwertsteuer-Reduzierung: 1,25 Euro).



"Im Rahmen unserer ALDI Verpackungsmission sind wir kontinuierlich auf der Suche

nach innovativen Produkten und Lösungen, um den Einsatz von Verpackungen und

Plastik so gering wie möglich zu halten", sagt Anika Roß, Managerin Corporate

Responsibility Quality Assurance International bei ALDI Nord. Bereits im Januar

2019 haben ALDI Nord und ALDI SÜD alle Einweg-Plastikgeschirr-Artikel sowie

Plastikstrohhalme aus dem Sortiment genommen. Da wo Einwegartikel unverzichtbar

sind, ist ALDI auf der Suche nach nachhaltigen Alternativen. "Die Idee von

Spoontainable, unseren Kunden eine nachhaltige Besteck-Alternative für unterwegs

anzubieten, hat uns direkt überzeugt", so Roß.



Über die ALDI Verpackungsmission



Unter dem Motto "Vermeiden. Wiederverwenden. Recyceln." ergreifen ALDI Nord und

ALDI SÜD verschiedene Maßnahmen, um das Abfallaufkommen durch Verpackungen

konsequent zu verringern. Dazu zählt unter anderem, den Materialeinsatz bei

Eigenmarken-Verpackungen bis 2025 um 30 Prozent zu reduzieren oder auch die

Recyclingfähigkeit aller Eigenmarken-Produktverpackungen bis 2022 zu optimieren.

ALDI Nord und ALDI SÜD kooperieren zu diesem Zweck als erste

Lebensmitteleinzelhändler mit dem führenden Startup Accelerator Programm

TechFounders.



WHAT'S NEXT



Unter der neuen Eigenmarke "WHAT'S NEXT" bringen ALDI Nord und ALDI SÜD in

regelmäßigen Abständen innovative Produkte

(https://blog.aldi-sued.de/collagen-drinks/) von Startups aus dem Food- und

Nonfood-Bereich auf den Markt. Auf diese Weise soll jungen Gründern der Einstieg

in den Lebensmitteleinzelhandel erleichtert und die Zusammenarbeit mit Startups

ausgebaut werden.



