CREDIT SUISSE belässt Rolls-Royce auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rolls-Royce von 200 auf 151 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die jüngste Kapitalerhöhung des Triebwerkherstellers habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2024 um durchschnittlich 76 Prozent reduziert, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 16:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.