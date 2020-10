GOLDMAN SACHS belässt Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla vor den am Mittwoch erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 US-Dollar belassen. Zu den wichtigen Themen zählten die Auslieferungen auch auf regionaler Ebene, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem werde wohl auch die Diskussion über die Modellpalette mit dem Model Y und einer Preissenkung für das Model S im Fokus stehen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2020 / 10:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Tesla Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de