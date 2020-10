Black Tusk Resources Inc. (CSE: TUSK, OTC: BTKRF, FSE: 0NB) hat 15 zusätzliche Claims zur Erweiterung seines Grundstücks Lorrain abgesteckt und damit kostengünstig eine Fläche von 875,4 Hektar hinzugefügt, die günstige geologische und geophysikalischen Merkmale aufweisen. Das Gesamtpaket der Lorrain Claims umfasst nun 2.208,4 Hektar in 38 aneinandergrenzenden Claims.

Das Grundstück Lorrain wurde abgesteckt, um die Mineralienvorkommen in Guimond-Church abzudecken. Dieses Mineralvorkommen besteht Berichten zufolge aus verstreutem Pyrit, Magnetit und Chromit in alteriertem ultramafischem Gestein. Bohrkernproben ergaben bis zu 0,48% Cr und 0,27% Ni (GM 02994). Das geologische Team von Black Tusk sieht in diesem Vorkommen das Potenzial für Platingruppenelemente (PGE) und hat deshalb schon seit Anfang des Jahres auf das Staking hingearbeitet.