Zwischen Anfang 2018 und Sommer dieses Jahres herrschte in der Caterpillar-Aktie ein klarer Abwärtstrend, dieser präsentierte sich auf Wochenbasis aber dreiwellig und galt als gewöhnliche Konsolidierung. Im Sommer gelang es schließlich diesen Abwärtstrend zu durchbrechen und Aufwärtspotenzial zurück an die Höchststände aus 2018 um 173,24 US-Dollar freizusetzen. Diese Aufgabe hat Caterpillar nahezu erfüllt, an den 2018´er Hochs dürfte aber vorerst mit dem steilen Rallyeanstieg Schluss sein. An derartigen Stellen kommen nämlich häufig Gewinnmitnahmen vor, weshalb Anleger auch jetzt wieder vorsichtig sein und langsam an eine Beendigung der Long-Positionen in Erwägung ziehen sollten.

Bravouröser Verlauf

Diese chattechnische Besprechung dient dazu, um die aktuelle Situation bei der Caterpillar-Aktie einem Update zu unterziehen. Noch etwas Luft besitzt das Wertpapier bis zu den Höchstständen aus Anfang 2018 bei 173,24 US-Dollar, allerdings sollte schon jetzt eine signifikante Anpassung des Stopp-Managements unternommen werden. Lange wird die steile Rallye nämlich in dieser Form nicht mehr laufen können, sogar der Gedanke an eine Realisierung der bisherigen Gewinne wäre an dieser Stelle nicht verkehrt. Sollte der Blow-Off vom Freitag im heutigen Handelsverlauf abverkauft werden und die CAT-Aktie unter 165,00 US-Dollar abrutschen, kämen direkte Abschläge auf rund 160,00 US-Dollar auf Anleger zu, darunter könnte es sogar im Rahmen einer größeren Konsolidierung auf 150,55 US-Dollar weiter abwärts gehen. Ein direkter Durchmarsch über die Hochs aus 2018 erscheint dabei unwahrscheinlich, im Erfolgsfall würden dann aber rasch weitere Ziel um 185,00 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken.