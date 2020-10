Wien (ots) - Immobilien in europäischen Hauptstädten auch in Corona-Zeiten

gefragt



Immobilien-Investments in den Metropolen Europas bleiben in der Corona-Krise und

darüber hinaus hochgradig begehrt: Das ist das Ergebnis einer im September 2020

durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar unter 400

institutionellen Investoren in Deutschland, Österreich, der Schweiz und

Großbritannien. Befragt wurden pro Land jeweils 100 Investmentprofis von

Versicherungen, Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Fonds der öffentlichen

Hand. Demnach hält mehr als jeder dritte Investor den Berliner Immobilienmarkt

für den attraktivsten in Europa (35 Prozent). Noch höher in der Gunst der

Anleger steht lediglich die englische Hauptstadt London (39 Prozent). Auf Platz

3 landete die österreichische Hauptstadt Wien (23 Prozent).



Zur Auswahl standen insgesamt zehn europäische Metropolen, bis zu drei Nennungen

waren möglich. Länderübergreifend sind 88 Prozent der Teilnehmer überzeugt, dass

Wohnimmobilien-Investments in europäischen Hauptstädten in den kommenden fünf

Jahren nicht an Attraktivität verlieren. Für deutsche Profi-Anleger rangiert

ihre eigene Hauptstadt Berlin mit 51 Prozent ganz oben auf der Liste der

Top-Investmentstädte. Sie verfolgen aber auch aufmerksam, was sich insbesondere

auf dem österreichischen Immobilienmarkt tut: Wien folgt mit 29 Prozent auf

Platz 2 ihrer präferierten Standorte, dahinter landete Amsterdam mit 23 Prozent.

Das länderübergreifende Spitzen-Anlageziel London steht hierzulande mit nur 16

Prozent der Nennungen nicht so hoch im Kurs.







umfassende Einblicke in die Markteinschätzungen, Bedürfnisse und

Investment-Kriterien institutioneller Investoren zu gewinnen. Durch die

Ergebnisse sieht Geschäftsführer Alexander Finster die Strategie seines

Unternehmens bestätigt. "Der massive Wohnraum- und Baubedarf in den europäischen

Metropolen trifft auf Investorenseite auf das Bedürfnis, finanzielle Mittel

gerade in turbulenten Zeiten sicher und gewinnbringend anzulegen", sagt er.

"Diese Interessen zusammenzuführen, ist der Schlüssel zur dringend benötigten

gesellschaftlichen Antwort auf den Mega-Trend der Urbanisierung." Die Wiener

Komfortwohnungen realisieren derzeit ein großes Neubauprojekt nördlich der

österreichischen Hauptstadt, 15 Minuten von der Wiener Innenstadt entfernt.



Gelassenheit trotz Corona-Krise - Tendenz zu höherem Anteil an Wohnimmobilien



Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bringen die meisten Investoren

der Umfrage zufolge bislang nicht aus der Ruhe: Nahezu zwei Drittel der

Befragten (63 Prozent) haben nach eigener Aussage nicht vor, ihr Anlageverhalten

bei Immobilien zu ändern bzw. innerhalb des Portfolios umzuschichten -

insbesondere die deutschen (72 Prozent) und die britischen Anleger (63 Prozent)

bleiben tendenziell bei ihrer bisherigen Strategie. Rund ein Viertel der

Befragten (25 Prozent) in den vier Ländern will gleichwohl den Anteil an

Wohnimmobilien im Portfolio erhöhen - in Deutschland sind es mit 13 Prozent

deutlich weniger. Lediglich acht Prozent erwägen länderübergreifend, zugunsten

von Gewerbeimmobilien umzuschichten.



Dabei bleibt für die überwältigende Mehrheit aller Befragten (88 Prozent) die

Lage einer Immobilie das entscheidende Auswahlkriterium. Sowohl in Wien als auch

in anderen Metropolregionen setzen Investoren immer mehr auf Wohnquartiere in

den sogenannten Speckgürteln: Die "Metropol-Region" landete unter den befragten

Investmentprofis mit 34 Prozent der Nennungen auf Platz 2 der bevorzugten Lagen

hinter "Innenstadtlage/Stadtzentrum" (46 Prozent).



Wiener Komfortwohnungen Geschäftsführer Finster ist überzeugt, dass das Umland

der Metropolen in den kommenden Jahren noch viel stärker in den Blick von

Investoren und Bauwirtschaft rücken wird. "Das Wachstums- und

Verdichtungspotenzial der Innenstädte ist erschöpft, so dass sich die Nachfrage

zwangsläufig in neue, suburbane Zentren mit guter Infrastruktur und Anbindung

verlagert", sagt er.



Über Wiener Komfortwohnungen



Der Bauträger Wiener Komfortwohnungen GmbH hat sich auf die Entwicklung und

Realisierung hochwertiger Wohnimmobilien in der Metropolregion Wien

spezialisiert und greift hier auf jahrzehntelange Erfahrung seines Teams zurück.

Die Projekte der Wiener Komfortwohnungen reichen vom klassischen Wohnbau im

gehobenen Segment über komfortfertige Appartements zur flexiblen temporären

Nutzung bis hin zu betreutem Wohnen.



Mehr Informationen unter http://www.wienerkomfortwohnungen.at



