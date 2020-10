Labrador Gold meldet Beginn von Bohrungen bei Kingsway

Toronto (Ontario), 19. Oktober 2020. Labrador Gold Corp. (TSX-V: LAB, OTCQX: NKOSF, FNR: 2N6) („LabGold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen bei seinem Projekt Kingsway in der Nähe von Gander (Neufundland) begonnen haben. Das Projekt Kingsway befindet sich innerhalb des äußerst vielversprechenden Goldgebiets Gander entlang des Streichens nordöstlich der zu Beginn dieses Jahres bekannt gegebenen Goldentdeckung von New Found Gold Corp.

Die Bohrungen haben im Umfeld des Vorkommens Cracker begonnen, wo bis zu fünf Bohrlöcher geplant sind. Die Bohrlöcher peilen VLF-EM-Leiter an, die mit einem alterierten mineralisierten Gabbro und anomalen Gold-in-Boden-Proben in Zusammenhang stehen. Die historischen Ergebnisse des Vorkommens Cracker beinhalten Schürfproben mit einem Gehalt von 1,8 bis 61,73 Gramm Gold pro Tonne sowie Schlitzproben mit einem Gehalt von weniger als fünf Teilen Gold pro Milliarde bis 1,89 Gramm Gold pro Tonne.

Die Bohrungen werden dann etwa zwei Kilometer weiter südöstlich fortgesetzt werden, um übereinstimmende Gold-in-Boden- und Mag-VLF-EM-Ziele entlang zweier interpretierter sekundärer Strukturen zu erproben, die in Richtung Nordosten und Nordnordosten verlaufen. Die Goldkonzentrationen in Bodenproben reichen von unterhalb der Erfassungsgrenze bis zu 281 Teilen Gold pro Milliarde (0,281 Gramm pro Tonne), wobei sechs Proben mehr als 100 Teile Gold pro Milliarde (über 0,1 Gramm pro Tonne) ergaben. Die höheren Konzentrationen stehen mit den beiden Strukturen in Zusammenhang.

Das dritte Bohrgebiet befindet sich weitere 2,6 Kilometer südöstlich in der Nähe des Vorkommens Appleton #2, das nahe des Schnittpunkts einer nordwestlich verlaufenden Struktur mit der in Area 2 angepeilten nordnordöstlichen Struktur liegt. Gold-in-Boden-Anomalien reichen von unterhalb der Erfassungsgrenze bis zu 686 Teilen Gold pro Milliarde (0,67 Gramm pro Tonne) und stehen mit einem starken, nordöstlich verlaufenden Leiter in Zusammenhang.

Die letzten beiden Gebiete für Bohrungen liegen weiter nordöstlich, etwa 4,8 bzw. sieben Kilometer nordöstlich des Vorkommens Cracker. Das erste Gebiet befindet sich in einem Gebiet mit komplizierter Struktur, das zurzeit einer CSAMT-Untersuchung unterzogen wird (siehe Pressemitteilung vom 8. Oktober 2020). Gold-in-Boden-Proben reichen von unterhalb der Erfassungsgrenze bis zu 547 Teilen Gold pro Milliarde. Eine einzige historische Geschiebemergelprobe in diesem Gebiet ergab 1.093 Teile Gold pro Milliarde (1,09 Gramm pro Tonne) und enthielt 60 Goldkörner. Dieses Gebiet wird nach dem Erhalt der Ergebnisse der CSAMT-Untersuchung bebohrt werden.