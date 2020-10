Keine Notwendigkeit gegeben, geldpolitische Impulse bereits jetzt zu setzen



Wien (APA-ots) - "Wir befinden uns derzeit am Anfang der sogenannten zweiten Welle der COVID-Krise. Der von uns entwickelte BIP-Indikator zeigt hierbei für die österreichische Wirtschaftsentwicklung in den beiden Kalenderwochen bis 11. Oktober ein differenziertes Bild", so der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Univ.-Prof. Dr. Robert Holzmann, heute anlässlich eines Gesprächs über die weitere konjunkturelle Entwicklung im Euroraum.



"Die Exporte - ohne Tourismus - lagen in der Kalenderwoche 41 erstmals seit Ausbruch der Krise wieder über dem Wert der entsprechenden Vorjahreswoche (+0.5%). Im Gegensatz dazu haben gestiegene Infektionszahlen und Reisewarnungen zahlreicher Länder für Österreich im Tourismussektor zu einem zweiten Einbruch geführt. Das BIP im 3. Quartal 2020 liegt in Summe um 4œ % unter dem Vorjahresniveau. Ich persönlich bleibe grundsätzlich vorsichtig optimistisch: in Bezug auf die Eindämmung der zweiten Welle, eine medizinische Behandlung aber auch eine rasche Konjunkturerholung nächstes Jahr", so Holzmann weiter.