Bestätigt wurde die Wirksamkeit dieser Methode unter anderem vomFraunhofer-Institut, und die Zuverlässigkeit im Hinblick auf SARS-CoV-2 wurdeausführlich im Journal of Virological Methods beschrieben.Für die Personen im Aufzug ist das Verfahren absolut sicher. Denn dieEdelstahl-Konstruktion, die sich praktisch in jeden Aufzug einbauen lässt, sorgtdafür, dass sie vollständig und zu jedem Zeitpunkt vor der Strahlung im Innerengeschützt sind.Dort werden die Viren durch die ultraviolette Strahlung innerhalb wenigerSekunden vernichtet. Die ständige Umwälzung der Luft sorgt dabei für diezuverlässige Desinfektion. Permanent überwacht wird das gesamte System von einemMicrocontroller, der die einwandfreie Funktion von Lüfter, Vorschaltgerät undUV-C-Strahler gewährleistet.Die gesamte Anlage verfügt darüber hinaus noch über weitere Vorteile: DieDesinfektion erfolgt komplett chemiefrei. Zusätzlich werden auch Keimevernichtet, die gegen konventionelle Hilfsmittel resistent sind.Notwendig wird eine solche Anlage insbesondere vor dem Hintergrund, dassFahrstuhlbetreiber für die einwandfreie Funktion ihrer Aufzüge verantwortlichsind, wozu auch der Schutz der Benutzer vor Corona-Infektionen zählt.Mladen Herceg, Geschäftsführer der Licht-Konzept & Form AG: "Es war uns einAnliegen, in diesen schwierigen Zeiten Aufzüge wieder zu einem Transportmittelzu machen, die jeder mit einem unbeschwerten Gefühl benutzen kann. Und wirfreuen uns, dass uns das gelungen ist, denn fast alle Aufzüge lassen sich mitrelativ geringem Aufwand entsprechend ausrüsten."Pressekontakt:Mladen HercegLICHT-KONZEPT & FORM LICHTTECHNISCHE AGXantener Straße 86-9050733 KölnGermanyTelefon: +49 221 9523930Fax: +49 221 9523927E-Mail: mailto:hallo@licht-desinfektion.dehttp://www.licht-desinfektion.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149209/4738007OTS: LICHT-KONZEPT & FORM LICHTTECHNISCHE AG