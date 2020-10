EnWave kündigt Aktienrückkaufprogramm an

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/enwave-update-on-covid-19-impact-rev ... ) gab heute bekannt, dass die TSX Venture Exchange ("TSXV") die Ankündigung des Unternehmens, ein normales Kurs-Emittentenangebot (NCIB, Aktienrückkauf) abzugeben, akzeptiert hat.

Gemäß den Bedingungen des normalen Kurs-Emittentenangebots kann EnWave bis zu 10.918.104 Stammaktien erwerben, was 10% des öffentlichen Aktienbestands von EnWave zum 19. Oktober 2020 entspricht. Nach Ansicht des Board of Directors des Unternehmens wurden die Stammaktien des Unternehmens zu Preisen gehandelt, die nicht den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens einschließlich seines Lizenzgebühren-Portfolios, seiner starken finanziellen Position und der Wachstumschancen widerspiegeln. Dementsprechend ist EnWave der Ansicht, dass der Kauf und die Rückgabe seiner Stammaktien in den Eigenbestand eine Gelegenheit zur Wertsteigerung für seine derzeitigen Aktionäre darstellt. Die Cash-Position von EnWave ermöglicht die Durchführung des Angebots, ohne die anderen Möglichkeiten des Unternehmens nachteilig zu beeinflussen.

Zum 19. Oktober 2020 hatte das Unternehmen 111.409.755 Stammaktien im Umlauf. Gemäß den Richtlinien der TSXV ist EnWave berechtigt, bis zu 2.228.195 Aktien innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen bis zu einem Maximum insgesamt von 10.918.104 Aktien zu erwerben.

Die Käufe können am 22. Oktober 2020 beginnen und enden am 21. Oktober 2021 oder an einem früheren Datum, an dem EnWave seine Käufe gemäß der bei der TSXV eingereichten Absichtserklärung zur Abgabe eines normalen Kursangebots des Emittenten abschließen kann. Die tatsächliche Anzahl der Stammaktien, die gekauft werden sollen, und der Zeitpunkt solcher Käufe werden vom Unternehmen festgelegt. Alle vom Unternehmen gekauften Aktien werden auf dem offenen Markt über die Einrichtungen der TSXV von Cormark Securities Inc. im Namen von EnWave gemäß den Richtlinien der TSXV gehandelt und vom Unternehmen an seine Transferstelle zur Stornierung übergeben. Die Preise, die EnWave für alle gekauften Stammaktien zahlen wird, entsprechen dem Marktpreis der Aktien zum Zeitpunkt des Erwerbs.