Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder das "Unternehmen") informiert den Markt über bedeutende Explorationsfortschritte, die auf ihren Projekten in den Victorian Goldfields als Ergebnis einer konzertierten Kampagne regionaler und übertägiger geochemischer Infill-Programme, detaillierter Geländekartierungen, 3D-Strukturmodellierungen sowie Entwurf und Planung von Bohrprogrammen erzielt wurden.



Die wichtigsten Punkte



- 4.000 Bohrmeter umfassendes Kernbohrprogramm im Prospektionsgebiet Lightning innerhalb des Goldprojekts Castlemaine (EL006679) begann am 1. Oktober 2020.



- 7.000 Bohrmeter umfassendes RC-Bohrprogramm über vier vorrangigen Zielen auf dem Goldprojekt South Muckleford wird nach Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die Regierung beginnen.



- Sehr erfolgreiche projektumfassende geochemische Bodenprogramme, die auf den Goldprojekten Castlemaine und South Muckleford durchgeführt wurden.

- Auf den Goldprojekten Castlemaine und South Muckleford wurden jetzt 15 vorrangige Explorationsziele identifiziert.



Das Ergebnis dieser jüngsten Arbeitsprogramme ist der Beginn eines Kernbohrprogramms mit mindestens 2.700 Bohrmeter (bis zu 4.000 Bohrmeter) am 1. Oktober 2020 im Prospektionsgebiet Lightning innerhalb des Goldprojekts Castlemaine (EL006679). Für das Goldprojekt South Muckleford (EL006959) ist ein weiteres RC-Bohrprogramm mit ca. 7.000 Bohrmeter geplant, dessen endgültige Genehmigung derzeit noch aussteht.



Kalamazoos Chairman und CEO, Luke Reinehr, sagte heute: "Wir freuen uns außerordentlich, dass wir unsere nächste Bohrkampagne in den Victorian Goldfields auf dem Goldprojekt Castlemaine begonnen haben und bald darauf die Bohrarbeiten auf unserem Goldprojekt South Muckleford in Angriff genommen werden. Wir haben das Glück, dass sich unsere Projektgebiete in unglaublich reichen historischen Goldfeldern befinden, die eine kombinierte frühere Produktion von fast 8 Mio. Unzen Gold besitzen. Unsere Strategie umfasste von Anfang an die Nutzung von Technologien und Innovationen, die bisher auf diesen Projekten nicht verwendet wurden und uns bei der Suche nach der nächsten Weltklasse-Entdeckung in der Bendigo-Zone besser unterstützen können. Obwohl diese Programme umfangreich sind, sind wir zuversichtlich, dass sie uns bei der Identifizierung der Explorationsziele mit dem Potenzial für hochgradige Goldressourcen unterstützen werden."