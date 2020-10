Die Aktie der S&O Beteiligungen AG – zukünftig Enapter AG – ist innerhalb eines Monats von rund sechs auf zeitweise über 70 Euro gestiegen. Das Wasserstoff-Start-up Enapter will in Nordrhein-Westfalen eine Massenproduktionsstätte für seine modularen Elektrolyseure aufbauen. So bewertet Karsten von Blumenthal, Branchenanalyst bei First Berlin Equity Research, die Aktie derzeit:

„First Berlin hatte am 21. September die Coverage von S&O Beteiligungen AG, zukünftig Enapter AG mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 8,90 Euro aufgenommen, was zu diesem Zeitpunkt einem Kurspotenzial von 37 Prozent entsprach. Nach der Bekanntgabe Enapters, ihre neue Elektrolyseur-Massenproduktionsstätte in Deutschland in der Nähe von Münster zu errichten, zog der Kurs bei geringem Volumen sehr stark an. Damit hat Enapter sehr schnell Anschluss an die gegenwärtig sehr hohen Bewertungen im Wasserstoffsektor gefunden“, so der Analyst gegenüber wallstreet:online.