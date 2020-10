AMP German Cannabis Group meldet Gewährung von Aktienoptionen

Erfurt und Berlin (Deutschland), 19. Oktober 2020 - AMP German Cannabis Group Inc. (CSE: XCX, FWB: C4T, ISIN: CA00176G1028) („AMP“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter einer breiten Palette von medizinischen Cannabisprodukten in pharmazeutischer Qualität für deutsche Patienten, gibt bekannt, dass das Unternehmen einem leitenden Angestellten und Mitarbeitern im Einklang mit seinem Aktienoptionsplan Anreiz-Aktienoptionen zum Kauf von 590.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat.

Die Optionen sind sofort ausübbar, haben einen Ausübungspreis von 0,35 CAD pro Aktie und haben eine Laufzeit bis zum 8. September 2022. Nach der Gewährung verfügt das Unternehmen über 2.714.500 ausgegebene und ausstehende Optionen, was rund 10 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens entspricht.

Über AMP German Cannabis Group

Die AMP German Cannabis Group ist lizenziert, medizinisches Cannabis gemäß der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union („EU-GMP“) aus Europa und anderen Ländern nach Deutschland zu importieren. AMP kümmert sich um die Beschaffung, die Lagerung, den Transport, die Lieferung sowie den Verkauf medizinischer Cannabisprodukte direkt an Pharma-Vertriebshändler oder Apotheker, der alleinigen Verkaufsstelle für medizinisches Cannabis an deutsche Patienten mit ärztlichem Rezept.

AMP hat mit einem führenden Vertriebshändler von pharmazeutischen Produkten, der über 13.000 Apotheken in ganz Deutschland beliefert, ein nicht-exklusives Vertriebsabkommen im Hinblick auf medizinisches Cannabis abgeschlossen. AMP importiert medizinischen Cannabis aus europäischen Ländern und aus Kanada.

AMP hat eine sechsteilige Diskussionsrunde über medizinisches Cannabis in Deutschland gesponsert. Die Folgen der Diskussionsrunde sind als Podcast oder Video erhältlich. In der ersten Folge mit dem Titel „Medizinisches Cannabis in Deutschland“ kommen Dr. Franjo Grotenhermen, ein praktizierender deutscher Arzt und medizinischer Cannabisexperte, und Dr. Stefan Feuerstein, President von AMP, mit dem Moderator, Herrn Holger Scholze, zu einer ausführlichen Diskussion über medizinisches Cannabis in Deutschland zusammen. Bitte besuchen Sie die Website der Diskussionsrunde von AMP: www.amp-eu.de/roundtable.