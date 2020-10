Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.10.2020

Kursziel: 5,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Starke vorläufige Q3-Zahlen übertreffen Erwartungen deutlich

ad pepper hat am vergangenen Freitag sehr starke vorläufige Q3-Zahlen veröffentlicht und im Zuge dessen auch die Jahresziele angehoben.

[Tabelle]



Umsatz- und Ergebniswachstum in allen Geschäftsbereichen: ad pepper erzielte im dritten Quartal einen Bruttoumsatz (d.h. gegenüber den Kunden in Rechnung gestellte Beträge) i.H.v. 23,3 Mio. Euro (+22,9% yoy) sowie einen Nettoumsatz von 6,0 Mio. Euro (+19,5% yoy; MONe: 5,8 Mio. Euro). Besonders stark wuchs das Affiliate Netzwerk Webgains (+32,2% yoy), das spürbar von der Werbebudgetverschiebung in Richtung Online-Marketing profitiert. Aber auch die Full-Service-Agentur ad agents sowie der Performance-DisplayAdvertising- und Lead-Generierungs-Spezialist ad pepper media trugen mit +8,5 bzw. +8,9% yoy zum Wachstum bei. Auf Ergebnisebene verbesserte ad pepper das EBITDA signifikant überproportional um 167,1% yoy auf 1,5 Mio. Euro und übertraf damit unsere Erwartungen erheblich (MONe: 0,7 Mio. Euro). Dabei zeigten sich beim Plattformgeschäft Webgains besonders starke Skaleneffekte (EBITDA: 0,9 Mio. Euro vs. 0,2 Mio. Euro im Vj.). Einhergehend mit der erfreulichen Ergebnisentwicklung erhöhten sich auch die liquiden Mittel spürbar auf nunmehr 24,3 Mio. Euro (30.06.: 22,1 Mio. Euro).



Ergebnisguidance deutlich angehoben: Aufgrund des über den unternehmensinternen Erwartungen liegenden Verlaufs in Q3/20 sowie des bevorstehenden, traditionell umsatzstärksten 4. Quartals erhöhte der Vorstand nun ergebnisseitig die Jahresziele auf ein EBITDA von mindestens 5,5 Mio. Euro (zuvor: ca. 4,5 Mio. Euro). Auch wir haben unsere Prognosen deutlich angehoben, um sowohl die kurzfristigen Chancen des aktuell sehr günstigen Marktumfelds als auch die mittel- und langfristigen Perspektiven durch die zunehmende Beschleunigung des strukturellen Wandels im Werbemarkt und die offenkundige Margenstärke des Plattformgeschäfts von Webgains zu berücksichtigen. Mit dem heute angekündigten Aktienrückkaufprogramm, durch das ad pepper bis zum 19.11.2021 Aktien im Wert von bis zu 2,3 Mio. Euro erwerben möchte, nutzt der Vorstand das aktuell u.E. günstige Bewertungsniveau (EV/EBITDA 9,8x vs. Peergroup 18,3x) sowie die bilanzielle Stärke sinnvoll aus.



Fazit: ad pepper hat unsere Erwartungen an Q3/20 deutlich übertroffen und insbesondere beim Wachstum des Plattformgeschäfts Webgains gezeigt, wie stark die Skaleneffekte sein können. Vor dem Hintergrund der für ad pepper guten makroökonomischen Rahmenbedingungen schauen wir optimistisch auf das traditionell wichtige Jahresschlussquartal. Da wir neben dem positiven Sentiment auch das Bewertungsniveau für attraktiv halten, bestätigen wir unsere Kaufempfehlung. Unser neues Kursziel liegt infolge der angehobenen Prognosen bei 5,40 Euro (zuvor: 4,80 Euro).







