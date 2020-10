Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power entwickelte sich in den letzten Wochen zunächst vielversprechend, musste zuletzt aber ein paar Federn lassen. Nach der veritablen Zwischenrally setzten Gewinnmitnahmen ein. Unter charttechnischen Aspekten bleibt der Wert jedoch spannend.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 16.09. unter anderem „[…] Anfang September geriet der Aktienkurs als Folge der allgemeinen Marktunbilden ins Wanken. Die eminent wichtige Unterstützung von 15,0 US-Dollar hielt dem Druck nicht Stand und wurde unterschritten. Daraufhin öffnete sich die Tür in Richtung der aus unserer Sicht gegenwärtig zentralen Unterstützung bei 13,8 US-Dollar. Hier baute die Aktie im Juli und August dieses Jahres eine Doppelbodenformation aus. Doch auch dieser Bereich geriet kurzzeitig unter Druck. Das Ganze mündete schließlich in einem kräftigen Rücksetzer auf 12,6 US-Dollar, ehe eine Gegenbewegung initiiert werden konnte. Zuletzt konnte die Ballard-Power-Aktie mit den 13,8 US-Dollar und den 15,0 US-Dollar wichtiges Terrain zurückerobern. Mit Blick auf die aktuelle Konstellation gilt es jedoch, weiter nachzusetzen. Erst ein erneuter Ausbruch über die 17,5 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen. Zunächst gilt es aber, den kurzfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen. Auch das würde Entlastung bringen. Kurzum. Die Aktie befindet sich in einer wichtigen Phase. Sie muss der Erholung Nachdruck verleihen und auch die Hürde bei 17,5 US-Dollar überwinden. Auf der Unterseite muss es darum gehen, den Bereich von 13,8 US-Dollar zu verteidigen.“

In der Folgezeit gelang es der Aktie, nachzusetzen. Die Aufwärtsdynamik, die zuletzt noch fehlte, stellte sich schließlich ein. Der Aktie gelang es, Aufwärtsdruck zu entwickeln. Sie löste sich vom Bereich um 15,0 US-Dollar, durchbrach den kurzfristigen Abwärtstrend und schwang sich schließlich auch über die nächste Widerstandsmarke bei 17,5 US-Dollar auf. Kurzzeitig winkte sogar der Durchmarsch in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 21,6 US-Dollar. Das wäre wohl aber des Guten zu viel gewesen. Gewinnmitnahmen zogen auf. Aktuell steht wieder der Supportbereich um 17,5 US-Dollar im Fokus.

Das Chartbild sieht trotz der jüngsten Abgaben unverändert positiv aus. Der mittelfristige Aufwärtstrend wurde bestätigt, wichtige Unterstützungen (u.a. 13,8 US-Dollar, 15,0 US-Dollar und 17,5 US-Dollar) sind nach wie vor intakt. Die aktuelle Konstellation offeriert die Ausdehnung des bullischen Szenarios. Ein Test des aktuell gültigen 52-Wochen-Hochs scheint nach wie vor möglich zu sein. Allerdings sollte es im besten Fall nun nicht mehr unter die 13,8 US-Dollar gehen. Sollte dieses Szenario dennoch eintreten, wäre eine Neubewertung der Lage notwendig.