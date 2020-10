Global Processing Services setzt internationales Wachstum mit Investitionen von Visa fort

Der führende Issuer-Processor im Bereich Zahlungsverarbeitung, Global Processing Services (GPS), hat sich eine strategische Investition von seinem strategischen Partner Visa Inc. gesichert, dem weltweit führenden Unternehmen für digitale Zahlungen. Diese strategische Investition, die von dem aufstrebenden britischen Private-Equity-Unternehmen Dunedin unterstützt wird, wird die globale Expansion von GPS beschleunigen, nachdem GPS erfolgreich neue und innovative Fintech-Initiativen und digitale Banken, darunter Revolut und Starling Bank, in Europa und Südostasien gegründet hat.

Joanne Dewar, Chief Executive Officer von GPS, kommentierte dies folgendermaßen: „Diese strategische Partnerschaft mit Visa ist ein herausragender Schritt auf dem Wachstumspfad von GPS. Sie verschafft uns Anerkennung als vertrauenswürdiger, bewährter Processing-Anbieter und sorgt für eine erneute Erweiterung unserer Reichweite. Wir pflegen auf der ganzen Welt ausgezeichnete Beziehungen zu Visa. Wir freuen uns darüber, diese immer weiter zu festigen, indem wir gemeinsam daran arbeiten, die Kompetenz unserer beiden Unternehmen unter Beweis zu stellen. GPS ist in ganz besonderer Weise auf den Erfolg seiner Kunden ausgerichtet. Wir begrüßen die Chance, die Rolle, die wir im Zentrum der Fintech-Welt spielen, ins Rampenlicht zu stellen.“

GPS hat sich als Paytech Pioneer erwiesen, der die Fintech-Revolution vorangebracht hat, indem GPS Markenunternehmen in die Lage versetzt hat, den Benutzern besonders personalisierte Serviceleistungen anzubieten, mit denen den Karteninhabern Flexibilität und Kontrollmöglichkeiten bereitgestellt werden. GPS ist ein führender Issuer-Processor, der Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Anbieter elektronischer Geldbörsen auf ihrem Wachstumskurs unterstützt, von der Agilität eines Machbarkeitsnachweises bis hin zu einem voll skalierten globalen Angebot.

Unterstützt durch Fintech-Bridge-Vereinbarungen des britischen Außenhandelsministeriums und des Economic Development Board von Singapur realisierte GPS im vergangenen Jahr erfolgreich die Expansion des Unternehmens in die Region Asien-Pazifik. Dort hat es bereits erfolgreich Programme wie Xinja, die zweite australische Online-Bank, die eine Zulassung für das Einlagengeschäft besitzt, sowie WeLab Bank, die erste heimische virtuelle Bank in Hongkong, auf den Weg gebracht. GPS wurde als einer der bevorzugten Issuer-Processor für das Programm APAC Fintech Fast Track von Visa ausgewählt und kooperiert eng mit Visa, um für die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio ein Modellprojekt der nächsten Generation zu schaffen.