Thought Machine, das Unternehmen für Cloud-unabhängige Kernbanking-Technologie, meldet heute, dass es von Curve für die Betreuung seines neuen Kredit- und Darlehensangebots Curve Credit ausgewählt wurde. Curve Credit ist ein neues Start-up, das aus der Banking-Plattform Curve hervorgegangen ist und es Kunden ermöglicht, Einkäufe in Raten zu bezahlen. Die Neugründung geht mit dem ethischen Grundsatz der verantwortungsvollen Kreditvergabe und -aufnahme an den Start.

Curve Credit verbindet die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit von Curve mit der innovativen Kerntechnologie von Thought Machine. Curve Credit ermöglicht es seinen Benutzern, Zahlungen über einen Zeitraum von drei, sechs oder neun Monaten zu verteilen, und bietet Kredite zu faireren Bedingungen an. Ein Kredit kann sowohl retrospektiv als auch prospektiv angewandt werden - unter Verwendung der Kernplattform von Thought Machine und der einzigartigen Curve-Technologie 'Go Back in Time'.