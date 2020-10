Jens Junak verantwortet seit Juli 2020 als Country Manager von Creditsafe Deutschland das Deutschlandgeschäft der international tätigen Creditsafe-Gruppe und konzentriert sich dabei insbesondere auf das strategische Wachstum. Zuvor war er bereits lange Jahre für verschiedene Unternehmen der Finanzbranche in leitenden Positionen tätig, unter anderem bei SCHUFA, Coface Deutschland und Intrum Justitia. Wir haben Ihn zum Thema „Optimierung des Risikomanagements“ selbst befragt.





Detaillierte Informationen sind für ein gutes Risikomanagement unerlässlich. Wie haben Sie es geschafft, sich als einer der weltweit meistgenutzten Anbieter von Wirtschaftsinformationen zu etablieren?

Creditsafe wurde 1997 in Norwegen gegründet, seit 2010 sind wir auch in Deutschland vertreten. Im Vergleich zu anderen Mitbewerbern ist Creditsafe damit vergleichsweise jung. Ein wichtiger Faktor, der dazu beigetragen hat, dass wir mittlerweile dennoch die meistgenutzte Auskunftei der Welt sind, ist sicherlich, dass wir von Anfang an digital gedacht und unsere Produkte konsequent am Bedarf der Kunden orientiert haben. In der alten Welt wurden Daten manuell zusammengetragen, oft telefonisch abgefragt. Mit der Digitalisierung entstanden Schnittstellen zu Informationsregistern. Rechenalgorithmen führen diese Daten zusammen und analysieren sie in wenigen Sekunden. Die Erhebung aktueller Informationen funktioniert somit vollautomatisiert. Creditsafe hat hier als „digitaler Pionier“ die Prozesse von Anfang an effizient gestaltet. Die dadurch entstehenden Kostenvorteile geben wir an unsere Kunden weiter und bieten statt individueller Abfragen, die jeweils einzeln abgerechnet würden, ein Flatrate-Modell. Bei Mehrfachabfragen entstehen für Kunden keine Zusatzkosten, zudem stellen wir immer eine Vollauskunft zur Verfügung. Dies führt zu einer deutlich höheren Nutzungsrate und für unsere Kunden zu einem sicheren Geschäftsprinzip, da bei ihnen die Kostenabwägung vor jeder Abfrage wegfällt.

Die Recherche von Unternehmensdaten zur Risikoeinschätzung von Geschäftsvorhaben gehört bei vielen Unternehmen zum Alltag. Welche Möglichkeiten gibt es, das Risikomanagement möglichst unkompliziert zu optimieren?

Die Bandbreite ist sicherlich groß, denn Risikomanagement betrifft sämtliche Prozesse im Unternehmen – vom Onboarding neuer Kunden bis zur Wahl passender Geschäftspartner wie etwa Zulieferer. Um hinsichtlich des Kreditrisikos einige Maßnahmen zu nennen: Zunächst ist es von großer Bedeutung, Prozesse zu standardisieren und Kreditrichtlinien zu vereinheitlichen. Insgesamt sollte die Datenbasis der von Unternehmen recherchierten Informationen möglichst kohärent sein, damit alle „die gleiche Sprache sprechen“. Wichtig ist auch ein Zusammenspiel zwischen Kreditmanagement und Vertrieb, um Ausfallrisiken vorzubeugen. Und nicht zuletzt ist zu empfehlen, beim Risikomanagement Unterstützung von außen zu holen, und zusätzlich zu eigenen Daten, wie z.B. Zahlungserfahrungen mit Kunden, zielgerichtet weitere Informationen von Wirtschaftsauskunfteien zu nutzen. Dadurch erhalten Firmen Risikobewertungen zu Kunden und Lieferanten und können Geschäftspartner problemlos überwachen. Kreditentscheidungen sollten auf Basis dieser Informationen möglichst weitgehend automatisiert werden, um Fehler durch die manuelle Freigabe zu reduzieren und den Prüfungsprozess zu beschleunigen.