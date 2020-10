Fit für die Zukunft: ESG bei Real Assets

von Ed Dixon, Head of Environmental, Social and Governance (ESG), Real Assets, und Laurence Monnier, Head of Quantitative Research, Real Assets bei Aviva Investors

In einem von der globalen Pandemie geprägten Umfeld hat Apple angekündigt, dass bis 2030 all seine Geräte klimaneutral sein sollen. Ein äußerst ehrgeiziges Ziel, bedenkt man, dass Apple weiter expandiert und damit in Zukunft noch mehr Läden, Büroräumlichkeiten und Datenzentren brauchen wird.