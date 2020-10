Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) fasst Beschluss zur Erstattung der Kosten des Brustkrebs-Prognosetests EndoPredict durch die gesetzlichen Krankenkassen

EndoPredict ist ein Biomarker-Test der zweiten Generation zur Bestimmung des Rezidivrisikos bei Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium (ER+/HER2-). Der genomische Test soll die gemeinsame Entscheidungsfindung von Patientin und Arzt für oder gegen eine Chemotherapie unterstützen, wenn Unsicherheiten in Bezug auf den voraussichtlichen Nutzen einer Chemotherapie bestehen.

SALT LAKE CITY, Oct. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ: MYGN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Molekulardiagnostik und Präzisionsmedizin gab heute bekannt, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Evaluierung des Verfahrens des Brustkrebs-Prognosetests EndoPredict erfolgreich abgeschlossen hat. Die positive Entscheidung bedeutet, dass EndoPredict allen gesetzlich versicherten Patienten in Deutschland als Kassenleistung zur Verfügung gestellt werden kann.

„Dieser Beschluss (des G-BA) ermöglicht eine schnelle Anwendung von Biomarker-Tests in Deutschland und bietet mehr Gewissheit bei schwierigen Entscheidungen über das Für und Wider einer Chemotherapie“, so Univ. Prof. Dr. Marion Kiechle, Direktorin der Frauenklinik am Klinikum rechts der Isar der TU München.

In Deutschland wird jährlich bei etwa 70.000 Frauen Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert. Bei bis zu 20.000 dieser Patientinnen reichen klinisch-​pathologische Kriterien allein nicht aus, um eine eindeutige Therapieempfehlung für oder gegen eine Chemotherapie geben zu können. Der Gemeinsame Bundesausschuss unterstützt den Einsatz von Biomarkern, zu denen jetzt auch EndoPredict gehört, um jene Patientinnen zu ermitteln, die von einer Chemotherapiebehandlung wahrscheinlich profitieren werden.

EndoPredict wird seit vielen Jahren in den führenden nationalen (AGO, S3) und internationalen (St.Gallen, ESMO, ASCO und NCCN) Leitlinien empfohlen und ist betroffenen Frauen in Frankreich, England, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz bereits über die staatlichen Gesundheitssysteme zugänglich.

„Wir freuen uns, EndoPredict im Rahmen der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) den Gynäkologinnen und Pathologen in Deutschland allgemein verfügbar zu machen“, erklärte Raymond Francot, Executive Vice President bei Myriad International. „Dieser Beschluss ermöglicht den Patientinnen und ihren Ärzten den Zugang zu wichtigen, lebensverändernden Erkenntnissen und wertvollen Informationen, die Unterstützung bei den individuellen Behandlungsentscheidungen bieten.“