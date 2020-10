Seit geraumer Zeit versucht sich die Aktie britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals daran, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Die vermeintlich belastbare Unterstützungszone 100 / 96 US-Dollar steht seit Längerem im Feuer. Der letzte Entlastungsversuch datiert von Mitte September und ist mittlerweile vollends verpufft.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Aktie vom 24.09. überschrieben wir bereits mit „Diese Zone muss halten!“. Darin hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht wirkt die Aktie weiterhin angeschlagen. Der Aufwärtstrend ist passé. Die 200-Tage-Linie sowie die 38-Tage-Linie wurden unterschritten und damit bärisch gekreuzt. Insofern wäre es eminent wichtig gewesen, wenn es der Aktie kürzlich gelungen wäre, den wichtigen Widerstandsbereich um 110,0 US-Dollar, der zusätzlich von der dort verlaufenden 200-Tage-Linie und der ebenfalls dort verlaufenden 38-Tage-Linie verstärkt wird, zu überwinden. So aber scheiterte der Vorstoß (vorerst) an dieser Zone. Nach dem gescheiterten Versuch muss sich die Aktie neu aufstellen. Auf der Unterseite sollte es nun tunlichst weiterhin nicht mehr unter die 100er Marke gehen und schon gar nicht unter die 96 US-Dollar. Hier liegt eine wichtige Unterstützung. Kurzum: Die Aktie müht sich weiterhin um Stabilität. Noch fehlt ihr jedoch die Kraft, um über die 110,0 US-Dollar vorzustoßen und so für Entlastung zu sorgen. Sollte es doch noch zum Ausbruch über die 110,0 US-Dollar kommen, würde sich die Tür in Richtung der Zone 118 / 120 US-Dollar öffnen. Auf der Unterseite bleibt der Bereich 100 / 96 US-Dollar im Fokus. Geht es darunter, muss mit einer weiteren Ausdehnung der Bewegung auf 90 US-Dollar oder gar 80 US-Dollar gerechnet werden.“

Vorstöße auf der Oberseite blieben zuletzt aus, damit auch die so dringend benötigte charttechnische Entlastung. Auf der Unterseite stand unverändert der Bereich um 96 US-Dollar unter Druck. In den letzten Tagen nahm dieser Druck zu. Die 96 US-Dollar weichten mehr und mehr auf. Die für diesen Fall von uns befürchtete Ausdehnung der Korrektur auf 90 US-Dollar oder gar 80 US-Dollar blieb bislang jedoch aus.

Möglicherweise ist das ein Indiz dafür, dass die „Bullen“ das Feld (die Marke von 96 US-Dollar) noch nicht kampflos aufgeben wollen. Nichtsdestotrotz ist Gefahr im Verzug. Ein rasches Comeback oberhalb von 100 US-Dollar (noch besser oberhalb von 110 US-Dollar) würde die Lage beruhigen.

Brenzlig könnte es jedoch werden, sollte die Aktie unter die 90er Marke abtauchen müssen. In diesem Fall stünde einem Durchmarsch in Richtung 80 US-Dollar wohl nicht mehr sonderlich viel im Wege.

Kurzum: Die Aktie des Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals muss dem schwachen Umfeld mehr und mehr Tribut zollen. Insofern wäre ein tragfähiger Boden in der aktuellen Situation eminent wichtig. Noch ist eine Bodenbildung im Bereich von 96 / 92,5 US-Dollar möglich. Obacht ist jedoch allemal geboten.