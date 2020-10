Mirova-Portfolio Manager über Green Bonds: "Wachstumsstory hält an - China und USA holen auf"

„Green Bonds entwickeln sich zu einer Erfolgsgeschichte. Das zuletzt gesehene starke Wachstum am Markt wird anhalten und sich weiter beschleunigen. Getrieben unter anderem durch die rege Emissionstätigkeit innerhalb der Europäischen Union könnten 2021 neue Green Bonds mit einem Volumen von 300 Mrd. Euro begeben werden. Neben Europa entwickelt sich die Anlageklasse auch in China und den USA weiter. Beide Regionen sind dabei aufzuschließen.

Noch aber hält die Dynamik an. Der Grund dafür liegt unter anderem darin, dass der Markt sowohl in sektoraler als auch in regionaler Hinsicht zuletzt deutlich breiter geworden ist. Bessere Ratings haben die Rahmenbedingungen verbessert und dazu beigetragen, dass Green Bonds aus ihrer bisherigen Nische herausgetreten sind. Das zeigt sich auch daran, dass erst im September Firmen wie Daimler, Volkswagen und Volvo grüne Anleihen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro begeben haben. Das war ein echter Beschleuniger für den Markt."