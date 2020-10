Die 51. Nationale Material- und Arzneimittelmesse TCM Zhangshu eröffnet in der ostchinesischen Stadt Zhangshu (FOTO)

Peking (ots) - Die 51. Nationale Material- und Arzneimittelmesse TCM Zhangshu,

die von dem Chinesischen Verband für Chinesische Medizin gesponsert wird, wurde

am Freitag in Zhangshu, einer Stadt in der ostchinesischen Provinz Jiangxi,

eröffnet.



Die dreitägige Messe steht unter dem Motto "Die Essenz vererben und an der

Innovation festhalten" und umfasst Wirtschaft und Handel, akademischen

Austausch, Industrietraining und Kulturförderung, inkl. Sonderausstellungen,

Online-Börsen und Festival für medizinische Gesundheitskultur.







dieser Messe veranlasst, so dass die ausgestellten Sorten auf 27.000 anstiegen

und der Umsatz am Eröffnungstag 10,87 Milliarden RMB erreichte.



Laut Dong Xiaoming, dem Parteichef von Zhangshu, hat die 51. Nationale Material-

und Arzneimittelmesse TCM in Zhangshu moderne Informationstechnologien wie

Internet, große Datenmengen und Cloud-Computing für die Durchführung von

Online-Ausstellungen genutzt und damit die tiefgreifende Umwandlung der Messe in

eine digitale Messe gefördert.



Um die innovative Entwicklung der lokalen TCM-Industrie zu fördern, wurde auch

ein Treffen zur Investitionsförderung in der pharmazeutischen Industrie

abgehalten. Auf dem Treffen wurden 18 Projekte unter anderem in den Bereichen

Biomedizin, medizinische Ausrüstung und pharmazeutische Produktion und

Zirkulation mit einer Gesamtinvestition von 5,311 Milliarden RMB unter Vertrag

genommen.



Darüber hinaus wurden bei einem Online-Treffen, das als Austauschplattform für

verwandte Parteien von Angebot und Nachfrage dient, rund 200 neueste

wissenschaftliche Errungenschaften und 150 technische Anforderungen gesammelt,

mit dem Ziel, wissenschaftliche Errungenschaften in tatsächliche Produktivität

umzuwandeln.



In den letzten Jahren konzentrierte sich Zhangshu auf die Entwicklung der

charakteristischen Industrie der TCM als strategische Maßnahme zur

Wiederbelebung der Wirtschaft der Stadt. Im Jahr 2019 erzielte der

Pharmaindustrie-Cluster der Stadt einen Betriebsertrag von 91,3 Milliarden RMB,

und die TCM-Branche der Stadt rangierte im vierten Jahr in Folge unter den Top

100 wirtschaftlichen Industrie-Clustern des nationalen Bezirks.



Gegenwärtig verfügt die Stadt über 448.600 mu (etwa 29.907 Hektare)

TCM-Materialanbaufläche und 326 pharmazeutische Unternehmen.



(Editiert von Gu Shanshan bei Xinhua Silk Road, mailto:gushanshan.1987@163.com )



Pressekontakt:



Gao Jingyan

Tel. +86-1355-2905-167



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/4738391

OTS: Xinhua Silk Road Information Service





