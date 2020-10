Das letzte Verlaufshoch markierte Morgan Stanley bei 59,38 US-Dollar zu Beginn des Jahres 2018, nur wenig später ging es in einen regulären Abwärtstrend sowie die Kursmarke von 36,74 US-Dollar abwärts. Erst in 2019 gewann die Aktie wieder an Fahrt und markierte Anfang dieses Jahres bei 57,57 US-Dollar ihr vorläufiges Hoch. Der Corona-Crash zwang den Schein kurzzeitig in die Knie, das Resultat waren Abschläge auf 27,20 US-Dollar. Seither hat sich der Wert aber wieder deutlich erholen können, an der Hürde von 52,50 US-Dollar ist Morgan Stanley bislang aber nicht vorbeigekommen. Trotzdem könnte innerhalb des bestehenden Abwärtstrendkanals schon bald ein Ausbruchsversuch unternommen werden, zumal die kürzlich vorgelegten Quartalszahlen noch für merklichen Auftrieb sorgen.

Abwärtstrend intakt

Um zumindest Kurspotenzial kleineren Ausmaßes und damit an den übergeordneten Abwärtstrend um 56,60 US-Dollar freizusetzen, muss mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 52,50 US-Dollar gelingen. Für größere Kaufsignale muss aber erst der mittelfristige Abwärtstrend überwunden werden. Sollte Morgan Stanley aber merklich zurückgeworfen werden und unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 47,38 US-Dollar zurückfallen, käme sehr wahrscheinlich ein Test des darunter verlaufenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 44,50 US-Dollar ins Spiel. Spätestens an der markanten Unterstützung bei grob 41,85 US-Dollar dürfte das Papier aber wieder einen vorläufigen Boden finden.