Bonn (ots) - Dialog über wichtige Themen des Kraftfahrzeuggewerbes



Wichtige Themen des Kraftfahrzeuggewerbes hat ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn

mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier besprochen. Anlass war ein

Wirtschaftsgespräch am 17. Oktober in Erfurt. Im Beisein von Helmut Peter,

Präsident des Kfz-Landesverbands Thüringen, übergab Peckruhn dem Minister einen

Brief, in dem der ZDK noch einmal auf die Problematik des Mindestnachlasses von

20 Prozent auf junge gebrauchte E-Fahrzeuge hinweist. "Aus der Förderpraxis

resultieren weiterhin hohe Verluste für unsere Händler, denn der Mindestnachlass

für junge Gebrauchtwagen übersteigt deutlich die branchenübliche Gesamtmarge für

elektrisch betriebene Fahrzeuge", heißt es in dem Schreiben.



Zudem entspreche ein pauschaler Abschlag in Höhe von 20 Prozent zuzüglich des

Hersteller-Anteils am Umweltbonus keineswegs der markttypischen Restwertkurve

von Kraftfahrzeugen, so Peckruhn. Daher sprach er gegenüber Minister Altmaier

die dringende Bitte aus, die Notwendigkeit eines Mindestnachlasses erneut zu

überprüfen. Zumindest eine Staffelung der Mindestnachlässe nach Fahrzeugalter

würde dem markttypischen Wertverlust von Kraftfahrzeugen gerecht werden.







Minister für weitere Branchenthemen zu sensibilisieren. Ins Gespräch gebracht

wurde etwa die mögliche Verlängerung der Innovationsprämie über den 31.12.2021

hinaus aufgrund der langen Lieferzeiten für Elektrofahrzeuge. Außerdem wies der

ZDK-Vizepräsident darauf hin, dass viele Kunden wohl nicht bis zum Stichtag

31.12.2020 in den Genuss der dreiprozentigen Absenkung der Mehrwertsteuer kommen

würden, weil sich einige Hersteller auch wegen des Lockdown im Frühjahr nach wie

vor in Lieferverzug befänden. Denn die Menschen wüssten meist nicht, dass der

Auslieferungs- und nicht der Bestelltermin für die Nachlassgewährung

ausschlaggebend sei.



Nicht zuletzt brachten die ZDK-Spitzen dem Minister das Thema Online-Zulassung

im Autohaus nahe. Minister Altmaier versprach, die sein Haus betreffenden Themen

zu prüfen und die weiteren angesprochenen Punkte an die zuständigen

Ressortkollegen im Kabinett zu übermitteln.



