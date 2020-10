Europäische Obst- und Gemüseproduzenten reagieren auf wachsendes Bewusstsein der Verbraucher für gesunde Ernährung (FOTO)

München (ots) - -- 70 Prozent der Deutschen essen täglich Obst und Gemüse; 30

Prozent kochen häufiger als vor Ausbruch der Pandemie --



-- In Südspanien hat die Produktionssaison begonnen - so ist sichergestellt,

dass die europäischen Verbraucher auch während der Wintermonate mit frischem,

gesunden Obst und Gemüse versorgt sind und die Pandemie-bedingte gestiegenn

Nachfrage sichergestellt ist --



Die Corona-Pandemie hat bei den deutschen Verbrauchern zu einer neuen

Wertschätzung für gesunde Lebensmittel geführt. In dem aktuellen

Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)

geben 98 Prozent der Befragten an, Essen solle gut schmecken. Dicht gefolgt

sagen 90 Prozent als zweite Priorität, dass Essen vor allem gesund sein soll. Je

älter die Befragten, desto wichtiger wird der Aspekt der Gesundheit. 80 Prozent

der 14- bis 29-Jährigen finden laut dem Ernährungsreport des Minsiteriums eine

gesunde Ernährung wichtig, bei den über 60-Jährigen sind es 96 Prozent.







Obst und Gemüse in Europa gehören, reagieren auf die wachsende Nachfrage nach

gesunden Lebensmitteln auch mit besonders nachhaltigen Produktionsmethoden in

ihren Solargewächshäusern.



Weitgehender Verzicht auf Pesizid- und Insektizideinsatz



Die Anbaubetriebe verzichten weitestgehend auf den Einsatz von Pestiziden und

Insektiziden. Schädlinge werden stattdessen mit Pheromonen- und Farbfallen von

den Pflanzen ferngehalten. Zur biologischen Schädlingsbekämpfung werden

Spinnentiere, verschiedene Insekten und andere Nützlinge eingesetzt.



Darüber hinaus sind die Solargewächshäuser der südeuropäischen

Produktionsbetriebe führend in der ressourcenschonenden Bodennutzung und im

Energievergbrauch. Durch präzise Tröpfchenbewässerung der Pflanzen und die

Rückgewinnung von Regenwasser wurde auch der Wasserverbrauch auf ein stark

optimiert. Besonders ressourcenschonend ist der Flächenverbrauch: um die in den

südspanischen Gewächshausbetrieben jährlich produzierte Menge von 4,5 Millionen

Tonnen Obst und Gemüse auf freier Fläche zu erzeugen, wäre ein 30 mal höherer

Flächenverbrauch nötig.



Die von europäischen Verbrauchern geforderten hohen Qualitäts- und

Sicherheitsstandards haben die überwiegende Mehrheit der südspanischen

Solargewächshausproduzenten veranlasst, Zertifizierungssysteme und hohe

Standards der nachhaltigen landwirtschaftlichen Praxis bei der Bewirtschaftung

einzuhalten. So werden die Rückverfolgbarkeit und Qualität der Lebensmittel auf

allen Produktionsstufen garantiert. Seite 2 ► Seite 1 von 2



