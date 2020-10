Frankfurt / New York 19.10.2020 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel uneinheitlich. Evotec können zulegen, nachdem das Unternehmen eine Zuwendung von Bill Gates erhielt. An der Wall Street steigen Arrowhead und Puma Biotech.



Der DAX verlor am Montag 0,4 Prozent auf 12.854 Punkte, belastet von Delivery Hero, Fresenius und Daimler. Für Deutsche Bank, Münchner Rück und Continental ging es nach oben. Der MDAX konnte sich um 0,2 Prozent auf 27.815 Punkte verbessern, der TecDAX korrigierte um 0,3 Prozent auf 3.152 Punkte, gestützt von New Work, Teamviewer und Aixtron. Für Varta, Drägerwerk und Cancom ging es nach unten.





Der Handelsauftakt verlief stark, nachdem China eine Reihe neuer Konjunkturdaten veröffentlichte. Darunter die Daten für das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, welches bei 4,9 Prozent lag. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die Einzelhandelsumsätze im September um 3,3 Prozent wuchsen, die Industrieproduktion stieg um 6,9 Prozent.Die Marktteilnehmer halten sich zurück, da die Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Abgleiten der Konjunktur in die Rezession in der Euro-Zone mit dem starken Anstieg der Infektionen wieder wächst.An der Wall Street verliert der Dow Jones Index 0,3 Prozent auf 28.516 Punkte, die NASDAQ verliert 0,4 Prozent auf 11.621 Punkte.Im deutschen Handel verbesserten sich Evotec um 1,4 Prozent auf 23,37 Euro. Das Unternehmen teilte mit, dass die Tochtergesellschaft Just- Evotec Biologics Inc. von der Bill & Melinda Gates Förderung eine Förderung erhalten hat. Dabei geht es um Therapien für Covid-19. Der finanzielle Umfang wurde nicht bekanntgegeben.MagForce stiegen um 1,6 Prozent auf 2,58 Euro, für BioFrontera geht es um 0,8 Prozent auf 3,25 Euro nach oben, Vita34 konnten sich um 0,4 Prozent auf 12,55 Euro verbessern und Qiagen stiegen um 0,3 Prozent auf 45,09 Euro.Auf der Verliererseite standen MorphoSys, die 1,9 Prozent auf 94,44 USD abgaben. Für Biotest ging es um 1,5 Prozent auf 27,00 Euro nach unten und BB Biotech korrigierten um 1,3 Prozent auf 60,60 Euro.An der Wall Street verliert der NASDAQ Biotechnology Index 0,7 Prozent auf 4.361 Punkte.Hier verlieren Regeneron Pharma 2,6 Prozent auf 584,45 USD, für Gilead Sciences geht es um 2,4 Prozent auf 60,53 USD nach unten. Biogen geben 2,3 Prozent auf 273,57 USD ab.Papiere von Arrowhead Pharma können sich um 3,3 Prozent auf 50,99 USD verbessern, für Vertex Pharma geht es um 1,1 Prozent auf 220,39 USD nach oben und Puma Biotech steigen um 0,4 Prozent auf 9,86 USD.In der Corona-Pandemie ist die Pharmabranche unter besondere Beobachtung geraten. Der Druck ist groß, zeitnahe eine Vakzine zu entwickeln, die eine möglichst breite und langanhaltende Wirksamkeit sichert. Ungeachtet der Herausforderung der Pandemie ist für die Branche weiterhin viel zu tun. Neben den USA gilt der Chinesische als nächster großer Markt für Pharmaunternehmen.Sirona Biochem Corp. (WKN: A0RM6R) hat sich in beiden Märkten positioniert und will unter anderem im Bereich der Hautaufheller stark wachsen. Das globale Marktpotential wird auf rund 20 Mrd. USD geschätzt. Mit dem Hautaufheller TFC-1067 verfügt Sirona Biochem über ein Produkt, dass seine Überlegenheit gegenüber dem Wettbewerber Hydrochinon bei der Behandlung von Pigmentationsstörungen unter Beweis gestellt hat. Dabei wurden sowohl bessere Ergebnisse hinsichtlich des Hauttons als auch eine hohe klinische Sicherheit beobachtet.Am 4. März gab Sirona Biochem bekannt, dass man eine Absichtserklärung mit der chinesischen Beijing Huaxi Pharma Co. Ltd. unterzeichnet habe. Das Unternehmen ist das fünftgrößte pharmazeutische Entwicklungsunternehmen Chinas. Im Rahmen einer Kooperation wollen Sirona und Huaxipharma daran arbeiten, das Produktportfolio von Sirona Biochem zur internationalen Marktreife zu bringen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3coyCWOAm 16. Juni gab Sirona Biochem bekannt, dass man die erste Charge des Wirkstoffs TFC-1067 an Rodan + Fields geliefert habe. Das Unternehmen wird als erster Anbieter ein Konsumprodukt mit TFC-1067 auf den Markt bringen, welches zur Behandlung von Dyschromie eingesetzt werden kann. Sirona Biochem führt zudem Verhandlungen mit einem chinesischen Produzenten hinsichtlich der Herstellung von TFC-1067 in industriellem Maßstab. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2BfiOreSironas Ziele für die kommenden zwölf Monate:Profiteer hat im vergangenen Jahr ein exklusives Interview mit Howard Verrico von Sirona Biochem geführt. Dieses finden Sie im Profiteer-Update zu Sirona Biochem hier:https://bit.ly/31uscQxSirona Biochem hat am 9. September mitgeteilt, dass man WuXi AppTec mit der Produktion von TFC-1067 in großem Maßstab beauftragt habe. Noch in diesem Jahr sollen mehere Kilogramm des hochkonzentrierten Stoffs produziert werden, wobei aus einem Kilogramm bis zu 10.000 Behälter handelsüblicher Größe hergestellt werden können. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/35jxDpISirona Biochem meldete am 13. Oktober, dass man einen Vertrag mit einem der zehn weltweit führenden Pharmaunternehmen zur Durchführung einer klinischen Studie mit dem Hautpflegewirkstoff TFC-1067 zur Entfernung dunkler Hautflecken unterzeichnet hat. Die Studie soll Anfang 2021 abgeschlossen sein, Ergebnisse werden im Februar 2021 erwartet. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2FtjyvyDie Aussichten für Sirona Biochem Corp. (WKN: A0RM6R) dürfen vor dem Hintergrund der breiten Aufstellung in China und den USA als hervorragend gelten. 