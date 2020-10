---------------------------------------------------------------------------

Der vorläufige Free Cash Flow im Segment Automobile beträgt im dritten Quartal 2020 3.065 Mio. EUR (Vj: 714 Mio. EUR) und übertrifft damit die aktuelle Markterwartung.



Dazu trug insbesondere eine raschere Erholung in mehreren Märkten bei, die zu einem höheren Absatzwachstum geführt hat. Zudem konnten durch fokussierte Steuerung zahlreiche Positionen des Working Capital optimiert sowie Fixkosten und Investitionsausgaben weiter gesenkt werden.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf den Free Cash Flow des Segments Automobile im Gesamtjahr 2020 werden im Rahmen der Mitteilung für das dritte Quartal erläutert.



Die bisherigen Ergebnisprognosen für die Segmente und den Konzern werden unverändert bestätigt.



Weiterhin beeinträchtigen die durch die Corona-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen die Vorhersagbarkeit stark und führen daher zu einer deutlichen Prognoseunsicherheit.



Weitere Details zum Abschluss des dritten Quartals 2020 wird die BMW AG am 04. November 2020 veröffentlichen.



Die Definition des Free Cash Flow ist auf Seite 244 im BMW Group Geschäftsbericht 2019 beschrieben. Das Working Capital umfasst das Vorratsvermögen sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.



Kontakt:

Veronika Rösler

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49-89-382-25387



---------------------------------------------------------------------------

19.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130

80788 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 382 0

Internet: www.bmwgroup.com

ISIN: DE0005190003, DE0005190037

WKN: 519000 , 519003

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg, SIX

EQS News ID: 1141721



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1141721 19.10.2020 CET/CEST



°