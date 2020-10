Neben Geldanlage auch Finanzierung: FinTechs erleichtern die Kreditaufnahme

Vor wenigen Jahren war der Begriff FinTech kaum bekannt. Inzwischen weiß auch eine wachsende Zahl von Verbrauchern damit etwas anzufangen.

Hinter FinTechs stecken Unternehmen, welche die Digitalisierung im Finanzsektor vorantreiben. Besonders viel Aufmerksamkeit hat die Branche zuletzt im Bereich der Geldanlagen erfahren – Stichwort Robo-Advisor.

Mittlerweile haben FinTechs auch in anderen Bereichen Fuß gefasst – etwa beim Thema Kreditvergabe. Unter anderem haben Start-Ups die Vergabepraxis durch eine Kanalbündelung deutlich vereinfacht. Statt den Antrag zur Post zu schaffen, können sich Antragsteller einfach per VideoIdent legitimieren. Und müssen auch keine Kontoauszüge mehr einreichen. Dank digitalem Kontoblick klappt die Kreditvergabe heute vollautomatisch.



Abbildung 1: FinTechs krempeln mittlerweile auch den Bereich der Finanzierung mehr und mehr um. Bildquelle: @ Markus Spiske / Unsplash.com

Kreditvergleich ist heute schon Standard

FinTech-Unternehmen haben in der Finanzbranche für sehr viel Wirbel und – wie KMPG festhält – Druck gesorgt. Die Tatsache, dass einige Start-Ups im Bereich Geldanlage nicht nur Fuß gefasst haben, sondern die Branche ordentlich durcheinanderwirbeln, hat in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile strecken viele FinTechs ihre Fühler nicht nur in den Bereich:

- Geldanlage

- Finanztransaktionen

aus.

Die Branche hat mit dem Finanzierungssektor einen weiteren Bereich entdeckt. Eine Hürde: Die Kreditvergabe ist immer noch Sache der Banken. Im Bereich der Kreditvergleiche haben FinTech Start-Ups Fuß gefasst.

Auf den ersten Blick kein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Heute nutzen viele Seiten Kreditrechner und leiten Interessenten an Banken oder große Kreditvermittler weiter. Entscheidend ist am Ende die Qualität der Rechner. Und hier setzen sich FinTechs von der Konkurrenz mitunter ab – durch Tools, die sehr viele Einstellmöglichkeiten bieten.

Besonders wichtig sind beispielsweise Filteroptionen zu Sondertilgungen und Ratenpausen. Beide ermöglichen Kreditnehmern, die Finanzierung flexibel an sich ändernde finanzielle Verhältnisse anzupassen. Je besser der Kredit auf die individuellen Verhältnisse der Antragsteller zugeschnitten werden kann, umso geringer das Risiko für unangenehme Überraschungen.

Volldigitale Kredite: In 24 Stunden zur Auszahlung

Kreditrechner mit vielen Filtern und Einstellmöglichkeiten sind nur ein Bereich, in dem FinTech Unternehmen seit Jahren den Ton angeben. Was in der Vergangenheit massive Fortschritte gemacht hat, ist die Straffung des eigentlichen Antragsprozesses. Inzwischen gehen viele Antragsteller bei niedrigen Kreditsummen oder Konsumfinanzierungen nicht mehr in die Bankfiliale.