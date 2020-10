Liebe Leserinnen und Leser,

BREAKING NEWS – es geht SCHLAG AUF SCHLAG!

Mawson beginnt mit staatlich voll finanzierter Bohrung im SilberEldorado!

Massive Erweiterung der Mt. Isa Liegenschaften in Australien!

Erst letzte Woche hatte Mawson Gold (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) wieder eine News-Bombe raus gehauen. Was soll man hier noch sagen, das Unternehmen ist wie von einem anderen Stern. Von Woche zu Woche baut Mawson immer mehr Kauf-Druck auf, der sich bald in der nächsten Kursexplosion äußern wird. So viele gute und vor allem regelmäßige News sieht man wirklich selten.

UND MAWSON TUT ES SCHON WIEDER! ERNEUTE TOP-NEWS ERFREUEN ANLEGER!

In der letzten Zeit vergeht keine Woche ohne HAMMER-News. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über mehrere absolute Spitzen-Projekte, von denen jedes Einzelne das Unternehmen in eine neue Dimension katapultieren kann. Zünden alle gleichzeitig, so wie es aktuell den Anschein hat, wird ihr Depot richtig glänzen.

Daher können wir Ihnen nur raten, packen Sie ihr Depot voll, solange die Lunte noch brennt. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, denn die Zündschnur wird von Tag zu Tag immer kürzer!!!

Ein unabhängiges Research-Haus sieht bis Jahresende die Chance, dass die Aktie auf bis zu 0,90 CAD steigt, das entspricht aktuell einer Kursverdopplung auf 0,60 Euro. Wir sagen Ihnen aber, das wird vermutlich nicht mehr reichen, denn in diesem Kursziel sind die letzten Meldungen noch gar nicht eingepreist. Greifen Sie also zu!

Mawson will es jetzt wissen, deswegen werden bis Jahresende teilweise bis zu 9 Bohrgeräte in Finnland und Australien gleichzeitig in Betrieb sein!!!!

Gigantischer Silberschatz for free? Die australische Regierung könnte Mawson ein riesiges Silbervorkommen ermöglichen!

Mawson gehört zu einem der 24 Unternehmen, die Unterstützung von der Regierung des Bundesstaates Queensland erhalten. Die Regierung ist sehr an Mineralien der New Economy, einschließlich Silber, Kupfer und Gold interessiert und unterstützt daher die gezielte Exploration nach diesen Materialien.

Außerdem soll durch gezielte Förderprogramme die Exploration verstärkt und zukünftige Jobs im Rohstoff-Bereich geschaffen werden. Die vierte Runde des Programms wurde im Rahmen der New Economy Minerals Initiative (NEMI) finanziert.

Das Gebiet um den „Mount Isa“-Block ist eines der metallreichsten Gebiete der Welt und enthält 5% der weltweiten Silberressourcen, 1,7% der weltweiten Kupferressourcen, 21,2% der weltweit führenden Ressourcen und 11% des weltweiten Zinks Ressourcen innerhalb zahlreicher Weltklasse-Minen.

Quelle: Mawson Resources; Karte des Mt Isa SE-Projekts mit Explorationsgenehmigungen, Wettbewerbern, Aufschlussgebieten, Schwerkraftstrukturen und dem F11-Bohrziel.

Regierung von Queensland finanziert Tiefenbohrung in Höhe von 200.000 USD! Das Gebiet verläuft direkt neben einer der größten Silberminen der Welt

Mawson erhält im Rahmen der Collaborative Exploration Initiative (CEI) eine Finanzierung in Höhe von 200.000 USD, um Tiefbohrungen für Silber, Kupfer und Gold in der Nähe der erstklassigen Silberbleimine Cannington zu finanzieren. Die Bohrungen haben nun begonnen und das Management kann es gar nicht mehr erwarten, welche Mineralisierungsgrade erreicht werden können.

Der Mt Isa-Block erstreckt sich im Süden weit unter eine 100-500 Meter Deckung, wie er sich an der Oberfläche über insgesamt 600 Kilometer erstreckt. Das Tiefenbohrloch „F11“, ist Teil von Mawsons Mt Isa SE-Projekt, das einen neuen Suchraum am östlichen Rand des Mt Isa-Blocks umfasst.

Hier erwartet das Unternehmen extrem hochgradige Mineralisierungen. Wir können schon jetzt mit großer Spannung die Ergebnisse dieser Bohrung erwarten.

In Mt Isa hat Mawson ein großes Landpaket entlang des Streiks und parallel zur Cannington-Silbermine von South32 Ltd zusammengestellt, die mit 12,3 Unzen im Jahr 2019 der neuntgrößte Silberproduzent der Welt war.

Zu Beginn der 2000er Jahre war Cannington sogar der weltweit größte einzelne Silberproduzent und machte etwa 6% der weltweiten Primärsilberproduktion aus. Die bei F11 gesuchten Ablagerungsstile umfassen sowohl Cannington-Silber-Zink (Broken-Hill-Typ) als auch Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG). Es ist davon auszugehen, dass Mawson nun das Potential besitzt ebenfalls große Mengen an hochgradigen Silber zu finden.

Nachdem der Silberpreis in den letzten Monaten auf über 29 USD explodiert ist und sich nach einer gesunden Konsolidierung wieder bei knapp 25 USD eingependelt hat, wäre dies ein absoluter Jackpot für Mawson. Wohlgemerkt ist das dann bereits die vierte Jackpot-Chance neben der bestehenden Ressource in Finnland und den sensationellen Gebieten in Victoria, die bereits aktuell bebohrt werden. Das Risiko für Anleger ist also deutlich geringer, als bei vielen sogenannten „Ein-Projekt-Firmen“!

Vier Premium Projekte auf einmal voran zu bringen, verdankt Mawson vor allem den 17 Mio. CAD die erst kürzlich auf das Konto gewandert sind. So kann man im hohen Tempo entwickeln. Doch Achtung: Der Kurs wird nicht mehr lange auf diesem extrem niedrigen Niveau bleiben. Die günstige Bewertung ist alleine der aktuellen Markt-Phase geschuldet!

Der nächste Aufwärts-Move ist hier bereits vorprogrammiert und ledigilich eine Frage der Zeit. Vergessen Sie nicht Mawson wird bis zu 9 Bohrgeräte gleichzeitig auf den Liegenschaften im Einsatz haben. Daher kommt es in den nächsten Wochen und Monaten zu einer wahre Nachrichtenflut!!!

Quelle: Mawson Resources

Mit dem Zuschuss der Regierung wird ein einzelnes Tiefenbohrloch finanziert, um eine kohärente und große ungebohrte Anomalie mit einer Schwerkraft von 1,5 mgal („F11“) mit einem versetzten magnetischen Hoch zu testen. Die Anomalie hat einen flachen Gipfel von 400 Metern Tiefe und eine durchschnittliche Tiefe von 600-700 Metern. Die Deckungstiefe wird auf 300 Meter geschätzt.

Während sich das Unternehmen weiterhin auf Finnland und Victoria für Gold konzentriert, bestand die Strategie von Mawson in den letzten 3 Jahren darin, verdeckte Gebiete und Gebiete entlang des Streiks von großen Minen zu erwerben.

Gebiet in Queensland wird nochmals signifikant erweitert

Das Unternehmen hatte bereits eine bedeutende Position von 483 Quadratkilometern erteilter Explorationslizenzen im Cloncurry-Distrikt von Mt Isa über einen kombinierten Streik von 60 Kilometern aufgebaut und ist von South32 Ltd und Sandfire Resources Ltd umgeben. Einen besseren Platz genau zwischen zwei gigantischen Minen, kann man nicht finden. Die Chance auch auf diesem Gebiet fündig zu werden ist demnach sehr hoch. Nun hat das Unternehmen seine Liegenschaft aber nochmals um 65% auf insgesamt 785km² erhöht.

Herr Hudson, Vorsitzender und CEO, kommentierte den Bohrbeginn mit großer Vorfreude:

„Der vollständig finanzierte Bohrtest dieses großen kombinierten Schwerkraft- und Magnetziels ist ein aufregender Moment für uns alle. Der Mount Isa Block ist ein echtes „Elefantenland“ und enthält 5% der weltweiten Silberressourcen, 1,7% der weltweiten Kupferressourcen, 21,2% der weltweit führenden Ressourcen und 11% der weltweiten Zinkressourcen in zahlreichen Weltklasse-Minen. Diese bis zu 800m tiefe Bohrung kann zu einem regelrechten „Game-Changer“ für unser Unternehmen werden. Die Aktionäre können nun für den Rest des Jahres Ergebnisse von Bohrprogrammen aus bis zu vier potenziellen globalen Edelmetallgebieten erwarten. Das wird für uns alle ein Fest!!“

Kursverdopplung bis Ende des Jahres möglich!

Unabhängiges Research Haus sieht Mawson bei 0.90 CAD!

Kann es sogar noch deutlich höher gehen?

Nicht nur das Management und die Geologen sehen bei Mawson Gold (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) extrem rosige Zeiten voraus.

Ein unabhängiges Research Haus gab erst vor wenigen Tagen ein Kursziel von 0,90 CAD aus. Das entspricht einer Verdopplung des aktuellen Kurses. Grundlage dieses Anstiegs sind die erwarteten Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm in Australien und in Finnland. Das Premium Projekt in Finnland konnte erst vor ca. 3-4 Wochen die Verdopplung der bestehenden Gold-Kobalt Ressource in Finnland verkünden.

In Australien konnten die ersten Ergebnisse, die kürzlich veröffentlicht wurden mehr als überzeugen. Doch in beiden Ländern wird auf Hochtouren weitergebohrt, die letzten Ergebnisse erwarten wir bis Ende des Jahres. Hier können wir auch aus Sicht der Analysten extrem positive Nachrichten erwarten, die dann den Kurs bis auf 0,60 Euro oder vielleicht sogar deutlich drüber katapultieren sollten, da die beiden letzten News noch gar nicht berücksichtigt wurden.

Breaking News in Australien!

Mawson erwirbt ein weiteres bedeutendes historisches Goldfeld in Victoria

Jetzt führt in Down Under an Mawson kein Weg mehr vorbei!!

Zuletzt veröffentlichte die Gesellschaft die Meldung, dass neben Sunday Creek und Red Castle, ein weiteres epizonales Goldfeld in Viktoria hinzugekommen ist. Bei der Liegenschaft Whroo handelt es sich um eines der bedeutendsten historischen Goldfelder in Viktoria.

Quelle: Mawson Gold (Plan der viktorianischen Liegenschaften von Mawson (blau), des 100% igen Sunday Creek und des Redcastle sowie der neuen Whroo-Options- und Joint-Venture-Gebiete, die den Standort einer flachen orogenen (epizonalen) Mineralisierung im Fosterville-Stil zeigen. Rot schraffierte Bereiche zeigen das 3.600 Quadratkilometer große Gebiet, in dem Mawson ein Vorkaufsrecht erhalten hat

Das neu erworbene Whroo Goldfeld besteht aus 199 Quadratkilometern und deckt den 9 Kilometer langen Whroo-Goldfeldtrend komplett ab, der sowohl das Bergbaugebiet White Hills als auch Balaclava Hill umfasst.

Somit kontrolliert Mawson ab sofort 471 km² im heißesten Goldgürtel Australiens und jede dieser drei Premium Liegenschaften hat das Potential an die extremen Erfolge der legendären Fosterville Mine anzuknüpfen. Entsprechende Bohrprogramme laufen bereits auf Sunday Creek und Red Castle um das immense Potential dieser Liegenschaften ersichtlich zu machen.

Quelle: Mawson Gold (Plan der viktorianischen Lagerstätte rund um die flachen orogenen Goldfelder der epizonalen Mineralisierung von Victoria, einschließlich Fosterville (8,4 Mio. Unzen), Costerfield (1,2 Mio. Unzen Goldäquivalent), der den Standort der flachen orogenen (epizonalen) Mineralisierung im Fosterville-Stil zeigt. Mawsons viktorianische Goldfelder sind blau eingerahmt.

Michael Hudson, CEO von Mawson Gold ist überglücklich, dass sein Unternehmen nun bereits drei extrem aussichtsreiche hochgradige Goldfelder und ein spitzen Silbervorkommen kontrolliert und systematisch explorieren kann:

„Das Whroo JV erhöht unseren Bodenbesitz um 73% auf 471 km² und erweitert unser viktorianisches Portfolio um ein weiteres bedeutendes epizonales Goldfeld, um sich Redcastle und Sunday Creek anzuschließen. Das historische Goldfeld von Whroo erstreckt sich über 9 Kilometer und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts mit minimalen modernen Erkundungen abgebaut. Darüber hinaus wurde das 199 km² große Grundstückspaket, das das Whroo JV-Abkommen vorsieht, kaum oder gar nicht untersucht. Angesichts des Explorationserfolgs in Fosterville wissen wir jetzt, dass epizonale Systeme extrem hochgradige Zonen bis in die Tiefe entwickeln können, was bereits bei Mawsons ersten Bohrungen in Sunday Creek zum Tragen kommt. Wir freuen uns darauf, die geologischen Möglichkeiten in Whroo schnell zu nutzen, indem wir geophysische Untersuchungen betreiben, um strukturelle Bodenveränderungen und historische Diamantbohrungen zu bestimmen. “

Quelle: Mawson Gold

Die historische Produktion in Whroo wird auf 40.000 Unzen Gold geschätzt. Alleine das Gebiet White Hills verfügt über 21 historische Goldvorkommen und Minen. Die größten Produzenten bei Whroo waren der Balaclava Tagebau mit 23.600 Unzen Gold, das Albert Reef mit 1.170 Unzen Gold sowie das Carrs Reef mit 913 Unzen Gold.

Historische Produktion aber auch Exploration mit massiven Goldgraden von bis zu 2.700g/ t Gold!!

Das neue Goldfeld hat es in sich!!! Hier lohnt es sich wirklich nochmal genauer zu explorieren, denn die historischen Daten lassen ein ungeahntes Potential erwarten. Michael Hudson hat ein besonderes Gespür für extrem aussichtsreiche Projekte, dies konnte er bereits wiederholt unter Beweis stellen. Wir denken auch bei Whroo liegt er mal wieder goldrichtig!!!

So förderte z.B. die Happy-go-Mine durchschnittlich 128 g/ t Gold. Das vertikale Albert Reef hatte eine bis zu 3,7m Dicke und lag im Durchschnitt bei sensationellen 94 g / t Gold. Den absoluten Vogel schoss aber das Welch´s Reef ab, welches 1873 eröffnet und bis zu einer Tiefe von 91m abgebaut wurde. Die Mineralisierung betrug durchschnittlich 0,5 Meter bei 72 g / t Gold. Die niedrigste Ausbeute wurde mit 31 g / t Gold, die höchste jedoch mit 2.737 g / t Gold gemessen.

Auch Jerry´s Reef und Woodwards Reef glänzte mit sehr guten Werten von 172g / t Gold und 195g / t Gold. Diese Lagerstätten wurden lediglich bis zu einer Tiefe von 15 bzw. 12 m abgebaut. Seit dem historischen Bergbau war die moderne Exploration in Whroo mit wenigen Bohrlöchern und einem Mangel an geophysikalischen Explorationen zum Verständnis des strukturellen Umfelds relativ begrenzt. Somit wurde an der Goldlagerstätte bislang nur am äußerst Rand gekratzt. Das eigentliche Potential wurde bei weitem noch nicht ans Tageslicht geführt.

In Sunday Creek ist man hier schon einen großen Schritt weiter. Das aktuelle Bohrprogramm brachte bereits erste sehr erfolgreiche Ergebnisse.

Erstes Bohrloch auf Sunday Creek zeigt bereits enormes Potential!!

Auf Sunday Creek wurden nun die ersten Bohrungen in Form von drei Löchern über 345 Meter erfolgreich abgeschlossen. Das Ziel war eine hochgradige Äderung mit assoziierten mineralisierten Lichthöfen zu finden, die typisch für eine Goldmineralisierung im epizonalen Stil am Apollo-Golden Dyke-Prospekt ist. Das Unternehmen veröffentlichte nun vor wenigen Tagen das Ergebnis des ersten Bohrloches. Dieses kann sich wirklich sehen lassen und zeigt bereits jetzt das unglaubliche Potential das in dieser Liegenschaft steckt.

Das Diamantbohrloch MDDSC001 durchteufte 15,2 Meter mit 3,7 g/t Gold von der Oberfläche aus, mit einschließlich 0,6 Meter mit 17,9 g/t Gold ab einer Tiefe von 10,4 Meter, während es die nicht abgebauten Erweiterungen des historischen Apollo-Minengebiets erprobte. Diese Bohrung bestätigt eindeutig den Tenor der Goldmineralisierung, die in früheren Reverse-Circulation-Bohrergebnissen unter Verwendung von orientierten Kernen der Größe HQ gefunden wurde.

Der historische Goldabbau zwischen 1880-1920 auf Sunday Creek erfolgte über einen mehr als 11 Kilometer langen Trend. Die Bohrungen in den Jahren 1990-2000 konzentrierten sich auf seichte, zuvor abgebaute Oberflächenabbaustätten, die ein Gebiet von 100 Metern Breite und 800 Metern Länge, aber nur bis zu einer Tiefe von 80 Metern abdeckten. Somit bleibt das gesamte Feld entlang des Streichs und in der Tiefe offen.

Angesichts der Intensität, der Art und des Grades der Mineralisierung, die bei diesen Bohrungen beobachtet wurden, ist bereits ein zweites Bohrgerät auf dem Weg nach Sunday Creek , um das Goldmineralisierungssystem weiter zu definieren und Volumen und Umfang zu bestimmen.

Das Management hat Blut geleckt, jetzt will man hier schnellst möglich Fakten schaffen, um die enorme Werthaltigkeit des Projektes zu zeigen. Dies wird sich auch nachhaltig im Kurs widerspiegeln. Handeln Sie also zeitnah, um vor weiteren guten Meldungen bereits investiert zu sein.

Michael Hudson, CEO von Mawson kommentierte das Bohrergebnis wie folgt:

"Ein starker Start unserer ersten Bohrungen in Australien mit guten Goldgehalten, die an der Oberfläche bei unserem zu 100 % unternehmenseigenen epizonalen Goldprojekt bei Sunday Creek durchschnitten wurden. Dieses Ergebnis bestätigt den Tenor der Goldmineralisierung, die in schlecht gelegenen Reverse-Circulation-Bohrungen aus den 1990er Jahren gefunden wurde und testete ein anscheinend nicht abgebautes Gebiet unmittelbar von der Oberfläche aus. Unsere Bohrungen haben dieses Goldfeld erneut erschlossen und angesichts unseres sich entwickelnden Verständnisses der Intensität, der Art, des Umfangs und des Grades der Mineralisierung haben wir eine zweite Bohranlage zurück nach Sunday Creek mobilisiert, um das Projekt weiter auszubauen. In der Zwischenzeit bohrt auch ein Bohrgerät 7 Tage pro Woche auf dem Redcastle-Projekt weiter. Dank unserer sehr guten Liquidität, können wir parallel auf unseren Projekten mit großen Schritten vorankommen, um Schritt für Schritt das gewaltige Potential zu präsentieren. Die nächsten Wochen werden auf all unseren Projekten sehr spannend, da eine Flut von Bohrergebnissen und Untersuchungen zu erwarten sind.“

Eine geophysikalische Crew wird in Kürze zum Gebiet von Sunday Creek aufbrechen, um das System entlang seines Streichens und in der Tiefe zu testen, indem Gradienten-IP, 3D-IP, Schwerkraft und Bodenmagnetik durchgeführt werden.

Mit großer Freude werden wir die restlichen Ergebnisse der weiteren Bohrlöcher erwarten können. Wenn man auch hier ein Blick auf die historischen Daten wirft, kann man bereits abschätzen was uns hier erwarten könnte.

Ausgewählte historische Bohrergebnisse umfassen dabei CRC013: 21 Meter bei 4,8 g / t Gold aus 9 Metern, einschließlich 2 Meter bei 28,8 g / t Gold aus 15 Metern, und VCRC022: 8 Meter bei 11,3 g / t Gold aus 66 Metern, einschließlich 2 Meter bei 40,3 g / t Gold aus 70 Metern.

MAWSON gibt GAS! Weitere Bohrgeräte auch auf Redcastle aktiv!

Das Bohrequipment ist nun zudem im hochwertigen Redcastle Gold Projekt aktiv, wo auf einer Fläche von 4,5 x 7 Quadratkilometern mit über 24 historischen Bergbaugebieten extrem hohe Goldgehalte abgebaut wurden. Dazu gehörte u.a. die Welcome Group of Mines, die von 1859 bis 1865 über eine Streichlänge von 2 Kilometern bis zu einer maximalen Tiefe von 125 Metern mehr als 20.000 Unzen bei sensationellen 254,6 g / t Gold gefördert wurden! Sie lesen richtig!

Wahnsinn!!! Bis Ende des Jahres 2020 hat Mawson in Victoria ein massives Gesamtbohrprogramm von 5.000 Metern geplant!

Auch hier lohnt ein Blick auf die Historie, denn Victoria hat bereits mehr als 80 Millionen Unzen Gold produziert und drei Booms erlebt: die 1850er, die frühen 1900er und die letzten drei Jahre. In Victoria überwiegen zwei verschiedene Arten der Goldmineralisierung. Der tiefe orogene ("mesozonale") Stil und der flache orogene "epizonale" Stil.

Der mesozonale Stil ist in den Regionen Bendigo und Ballarat gut vertreten, die häufig durch riesige Mineralisierungssysteme dargestellt werden, die reichlich Gold enthalten, das in modernen Ressourcenberechnungen normalerweise nur sehr schwer genau zu modellieren ist. Mawson konzentriert sich stark auf den hochwertigen epizonalen Stil (d. h. den Fosterville-Stil)!

Das Projektgebiet Redcastle ist eines der bedeutendsten historischen epizonalen hochgradigen Goldfelder in Victoria und zugleich das erste der drei abgebauten historischen zentralen viktorianischen Goldfelder. Mawson will zeigen, dass Redcastle auch in der Gegenwart das ertragreichste und hochgradigste Gebiet in Victoria ist. Unsere Einschätzung: DIE SCHAFFEN DAS!!!

Mawson verdoppelt Ressource in Finnland!!!!

Neues umfangreiches Bohrprogramm bekannt gegeben!

Ergebnisse ebenfalls bis Ende des Jahres erwartet!!

Erst kürzlich sorgte Mawson für einen Paukenschlag, als es bekannt gab, dass es in ihrem finnischen Flagschiff Projekt Rajapalot die alte abgeleitete Ressource vom Dezember 2018 mit 4,3 Millionen Tonnen bei 2,3 g / t Gold und 430 ppm Kobalt auf 9,0 Millionen Tonnen bei 2,1 g / t Gold und 570 ppm Kobalt mehr als verdoppeln konnte. Die Mineralisierung entspricht 2,5 g / t Goldäquivalent für 716.000 Unzen Goldäquivalent bei 0,3 g / t Goldäquivalent im Tagebau und 1,1 g / t Goldäquivalent in Untertage.

Doch auch in Finnland geht es weiter Schlag auf Schlag: Mawson verschwendet keine Zeit und möchte mit einem weiteren 20.000 Meter Bohrprogramm die Ressource weiter aufzufüllen und so Schritt für Schritt in den Multimillionen-Unzen-Bereich zu gelangen. Die ersten 2.000 Meter werden bereits in den nächsten 2 Monaten gebohrt!

Der Schwerpunkt des 20 Kilometer langen Bohrprogramms liegt vor allem auf der Bestätigung hochwertiger Ressourcenbereiche und einer Erweiterung und Identifizierung von abermals wiederkehrenden hochgradigen Zonen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Definieren von Zielgebieten in der Nähe von bereits gebohrten Ressourcenbereichen, das Testen der Tiefenerweiterungen der unterirdischen Ressourcenbereiche und die Überprüfung von historischen Bohrungen. Sie können davon ausgehen, dass auch hier eine Flut von Unternehmensnachrichten zu erwarten ist, somit werden die letzten Monate des Jahres auch in Finnland nochmals richtig spannend!

Warum sich Mawson Gold bis Jahresende noch verdoppeln kann!

Eines der wenigen Top-Abbaugebiete in Europa

Unabhängiges Research Haus erwartet Kursverdopplung bis Ende des Jahres

Zahlreiche Big Player und Produzenten in unmittelbarer Nähe

Umfangreiches Bohrprogramm mit mehr als 14.000m erfolgreich beendet

Neues Bohrprogramm in Finnland über 20.000m startet im Dezember

Bestätigte Ressource in Finnland innerhalb 20 Monaten auf mehr als 700 Unzen verdoppelt

Top Infrastruktur in Finnland

Absolute Rechtsicherheit mit stabiler westorientierter Regierung in Finnland

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien

Extrem unterbewertete Aktie, im Vergleich zum Projektfortschritt

Das Flagschiffprojekt ‚ Rompas-Rajapalot ‘ hat das Potential die Schätzungen an Unzen Gold noch signifikant zu erhöhen!

‘ hat das Potential die Schätzungen an Unzen Gold noch signifikant zu erhöhen! Management schätze eine Ressourcenerweiterung auf bis zu 3 Mio. Unzen Goldäquivalent in den nächsten 12-15 Monaten

Bewährtes und erfahrenes Management-Team

Big Player wie z. B. Newmont Mining langfristig beteiligt

Neues Goldprojekt in Victoria (Australien) mit gigantischem Gebiet von 3.600km² und erheblichem Explorationspotential

Landpaket Redcastle in unmittelbarer Nähe zu Fosterville und Costerfield

Neues Landpaket mit 190km² im heißesten Goldgürtel Australiens

Erstes Bohrergebnis auf Sunday Creek zeigt bereits das gigantische Potential! Zweites Bohrgerät bereits unterwegs!!

Mawson tritt europäischer Rohstoffallianz bei!!

Finanzierung über insgesamt 18 Mio. CAD zu aktuellen Kursen abgeschlossen

Bohrbeginn nun auch in Queensland (Australien) direkt neben einer der größten Silberminen der Welt

FAZIT: Mawson steht vor aufregenden Zeiten! Das gilt auch für Aktionäre!

Das überragende an Mawson Gold (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) ist, dass man als Anleger nicht alles auf eine Karte setzen muss, quasi hopp oder top. Denn Mawson verfügt über eine Fülle von Projekten auf unterschiedlichen Kontinenten und somit über ein breit diversifiziertes Projekt-Portfolio. Und das Wichtigste dabei: die Firma ist bestens finanziert-die Kasse prall gefüllt! Nur so ist es möglich, das Mawson bis Jahresende teils mit bis zu 9 Bohrgeräten gleichzeitig fundamentale Fakten schaffen will.

Nachdem bereits die Ressource in Finnland verdoppelt werden konnte, haben wir auch sehr hohe Erwartungen an die australischen Bohrergebnisse von Redcastle und Sunday Creek! Das Ergebnis in Sunday Creek zeigt bereits, dass hier bereits mit dem ersten Loch ein Volltreffer gelungen ist. Auf Grund der guten Ergebnisse wurde bereits ein zweites Bohrgerät auf das Gelände beordert um noch schneller und effektiver die Mineralisierung zu erkunden und das Potential nochmals deutlich zu erweitern.

Wir sehen auf beiden Lagerstätten enormes Potential, die extrem hochgradigen Vorkommen, die bereits vor vielen Jahren abgebaut wurden, abermals anzutreffen.

Mit Hilfe dem aktuell hohen Cash-Bestand ist das Unternehmen in der Lage nochmals zwei Gänge hochzuschalten, und genau das tut Mawson auch! Somit konnte das Unternehmen mit Whroo sogar noch ein drittes extrem hochgradiges Goldfeld in Australien hinzugewinnen. Folglich erwartet uns in den kommenden Monaten eine wahre Flut an Bohrergebnissen, die sich entsprechend positiv auf den Aktienkurs auswirken dürften!

Doch das ist noch nicht alles, denn aktuell beginnen auch die Bohrarbeiten in Queensland direkt neben einer der größten Silberminen der Welt. Das schönste daran ist, die Kosten der Bohrung in eine Tiefe von bis zu 800m übernimmt zu 100% die Regierung. Besser kann es für Mawson nicht laufen!!!

Analysten-Report sieht erstes Kursziel bei 0,90 CAD! Ein „Verdoppler“ vom aktuellen Niveau aus! Aber das neue Goldfeld und ein möglicher Bohrerfolg in Queensland waren hier noch gar nicht eingerechnet!

Viele große und bekannte Adressen wie z. B. Newmont Mining sind bereits langfristig investiert. Tun Sie es diesen Profis gleich und legen Sie sich diese absolute Qualitäts-Aktie ins Depot, denn das größte Risiko besteht unseres Erachtens darin, hier nicht mit dabei zu sein wenn der Newsflow beginnt!

