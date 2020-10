PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am europäischen Aktienmarkt hat die Anleger nach einem freundlichen Handelsbeginn wieder etwas der Mut verlassen. Die wichtigsten Aktienindizes waren am Montag moderat ins Minus gerutscht, nachdem die tonangebende Wall Street mit Verlusten in die neue Woche gestartet war. Aktuell ist die Unsicherheit hoch, ob es in den festgefahrenen Gesprächen über ein neues Corona-Hilfspaket in den USA doch noch vor den Wahlen Bewegung geben wird.

Der EuroStoxx 50 stand gegen 21 Uhr 0,09 Prozent tiefer bei 3242,51 Punkten, nachdem er zu Handelsbeginn noch um mehr als 1 Prozent gestiegen war. Viele Aktien, die im Eurozonen-Leitindex enthalten sind, konnten zwischenzeitlich wegen massiver technischer Probleme beim Börsenbetreiber Euronext nicht gehandelt werden.