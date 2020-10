+++ Eilmeldung +++ PANDION AG verschiebt Anleihe-Begebung vorerst

Verschoben – die PANDION AG legt die Emission ihrer ersten Unternehmensanleihe einen Tag vor dem eigentlichen Zeichnungsbeginn zunächst auf Eis. Als Grund nennt das Unternehmen die aktuelle Zurückhaltung am Kapitalmarkt im Zuge der sich verschärfenden Corona-Pandemie, die eine solide Anleihe-Emission erschwere. Somit wird die PANDION-Anleihe nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag, 20. Oktober 2020, in die Zeichnungsphase an der Börse Frankfurt gehen.

Marktumfeld zunehmend instabiler

Laut PANDION haben insbesondere institutionelle Investoren signalisiert, dass grundsätzlich ein großes Interesse an der Anleihe bestehe, die jeweiligen Zeichnungen im Volumen jedoch deutlich niedriger ausfallen würden, als dies bei einem stabilen Marktumfeld der Fall gewesen wäre. Das Unternehmen strebt nach eigenen Angaben eine Neuaufnahme der Anleihe-Vermarktung an, sobald das Kapitalmarktumfeld es erlaube.