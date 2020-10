GlobalLogic ernennt Branchen-Veteran Rajaram Radhakrishnan zum Chief Revenue Officer

GlobalLogic appoints industry veteran Rajaram Radhakrishnan as Chief Revenue Officer. (Photo: Business Wire)

„Der Erfolg von GlobalLogic ist das Ergebnis aus dem Zusammenspiel einer soliden Geschäftsstrategie und der steigenden Marktnachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir haben wertvolle Angebote für Schlüsselindustrien eingeführt, strategische Übernahmen getätigt und unsere Dienstleistungen mit dem Fokus auf die Kundenzufriedenheit für die von uns bedienten Dachmarken erbracht“, sagte Shashank Samant, CEO von GlobalLogic. „Rajs Erfolgsbilanz ist makellos. Seine Erfahrung ist für unser Geschäft direkt relevant. Wir fühlen uns geehrt, ihn in unserem Team zu haben, und wir wissen, dass sein Führungsstil und seine Kundenorientierung unsere nächste Wachstumsphase ankurbeln werden.“

Bevor er zu GlobalLogic kam, war Raj Teil des Executive Leadership Team bei Cognizant, wo er als Senior Vice President und Global Head of Manufacturing, Logistics, Energy, and Utilities tätig war. Unter seiner Führung gewann dieses Geschäft in mehreren neuen Geschäftssegmenten an Dynamik und verzeichnete ein enormes Wachstum und eine enorme Rentabilität—und entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Vertikalen bei Cognizant. Bevor er zu Cognizant kam, hatte er leitende Positionen auf dem Gebiet der Kundenbeziehungen bei Keane, Covansys und TCS inne. Herr Radhakrishnan lebte und arbeitete in verschiedenen Regionen der Welt, darunter Asien, Europa und Nordamerika.

„Der Bedarf an intelligenteren, kundenzentrierteren digitalen Produkten und Erlebnissen ist enorm, und GlobalLogic ist extrem gut positioniert, um diesen Bedarf auf globaler Ebene zu bedienen“, sagte Herr Radhakrishnan. „Ich freue mich darauf, dem Unternehmen mit seinem talentierten Management und seinen talentierten Mitarbeitern und seiner zukunftsweisenden Kultur beizutreten, und ich freue mich darauf, zum nächsten Kapitel der Wachstumsreise von GlobalLogic beizutragen.“

Raj hat einen M.B.A. von The Business School, London. Er hat außerdem einen M.S. in Software Systems und einen B.E. in Electronics and Communication Engineering vom Birla Institute of Technology and Science bzw. der Anna University erworben.

Nützliche Links

GlobalLogic: http://www.globallogic.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/globallogic/

Facebook: https://www.facebook.com/GlobalLogic/

Twitter: https://twitter.com/GlobalLogic

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen unseren Kunden, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die Welt von heute zu entwickeln. Durch die Integration von strategischem Design, komplexer Technik und vertikalen Branchenkenntnissen zeigen wir unseren Kunden auf, welche Möglichkeiten sich ihnen bieten, und beschleunigen ihren Übergang in die digitale Geschäftswelt von morgen. Mit Hauptsitz im Silicon Valley betreibt GlobalLogic weltweit Zentren für Design und Engineering und stellt Kunden aus der Kommunikations-, Finanzdienstleistungs-, Automobil-, Gesundheits-, Technologie-, Medien- und Unterhaltungs-, Fertigungs- und Halbleiterindustrie umfassendes Know-how zur Verfügung.

GlobalLogic ist eine Handelsmarke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201019005803/de/