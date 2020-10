---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER ANKÜNDIGUNG.

Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44 Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie

* Endgültiger Angebotspreis von 49,00 EUR pro Aktie



* Der dem Unternehmen zurechenbare Bruttoerlös aus dem Angebot von 900.000 neuen Aktien beläuft sich auf 44 Mio. EUR



* Compleo beabsichtigt, den Reinerlös für die strategischen Ziele Wachstum durch Expansion in der EU, Technologieführerschaft durch Forschung und Entwicklung und Ausbau der Produktkapazitäten zu verwenden

* Insgesamt 1.656.000 Aktien platziert, womit sich ein Streubesitz von bis zu 48,4% ergibt



* Bei einer Gesamtzahl von 3.423.480 börsennotierten Aktien beträgt die Marktkapitalisierung 168 Mio. EUR



* Erster Handelstag am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 21. Oktober 2020

Dortmund, 19. Oktober 2020 - Die Compleo Charging Solutions AG (das "Unternehmen" oder "Compleo"), ein führender deutscher Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge ("EVs"), war mit ihrem Börsengang erfolgreich und hat ihre Aktien zu einem Preis von 49,00 EUR pro Aktie platziert.



Insgesamt wurden 1.656.000 Aktien erfolgreich bei internationalen institutionellen Investoren und Privatanlegern in Deutschland platziert. Die Platzierung umfasst 900.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 756.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre, bestehend aus 180.000 Basisaktien, 360.000 Aktien aus der Ausübung einer Aufstockungsoption und 216.000 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option").