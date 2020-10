Erfolgreiche Zertifizierung des Smart Storage Adapter von Kalray

Kalray (Paris: ALKAL), (Euronext Growth Paris: FR0010722819 – ALKAL), Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass die auf K200 Coolidge basierende intelligente Speicheradapterlösung des Unternehmens für NVM ExpressTM over Fabrics (NVMe-oF) mit TCP-Protokoll (NVMe/TCP) der Organisation NVM Express vom InterOperability Laboratory der University of New Hampshire (UNH-IOL) zertifiziert wurde. Dabei handelt es sich um einen unabhängigen Testanbieter von Standardkonformitätslösungen und herstellerübergreifender Interoperabilität.

Im Bereich der Rechenzentren findet derzeit eine sehr wichtige Revolution mit sich schnell entwickelnden Netzwerkarchitekturen und Technologien statt. Dies ist vor allem auf die explosionsartige Zunahme der Nutzung, die enorm wachsende Menge der zu verarbeitenden Daten und das daraus resultierende exponentielle Wachstum der Anzahl der zu verwaltenden Computer zur Unterstützung dieses Wachstums zurückzuführen.