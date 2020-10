Aktivistin Malala Yousafzai, American-Football-Trainerin Katie Sowers und andere Größen bei der PMI Virtual Experience Series

Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Berufsverband für Projektmanager, bietet Experten weltweit die Möglichkeit, an drei weiteren wegweisenden Events der Virtual Experience Series am 20. Oktober 2020, 12. November 2020 und 9. Dezember 2020 teilzunehmen. Diese Onlineveranstaltungen, deren Host die Journalistin, Fernsehmoderatorin und leitenden Produzentin Tamron Hall sein wird, bieten den Teilnehmern einzigartige Perspektiven und Erkenntnisse durch den Austausch mit inspirierenden Vordenkern und Fachleuten.

Hear Pakistani education activist and the youngest Nobel Prize laureate, Malala Yousafzai, speak about advancing female education and enabling women’s leadership globally. (Photo: Business Wire)

„Indem wir diese Themen ins Rampenlicht stellen und ihnen eine globale Bühne bieten, ermutigen wir die Menschen, den Wandel anzunehmen und sich für die neuen Chancen zu öffnen“, so Sunil Prashara, Präsident und CEO bei PMI. „Wenn wir den Geschichten anderer zuhören, wie z. B. den Rednern unserer Virtual Experience Series, gewinnen wir unschätzbare Einblicke in die Welt, um selbst einen größeren Beitrag in unserem täglichen Leben zu leisten.“

Oktober: A New World View: Our Global Impact

Die Veranstaltung am 20. Oktober, von 7.00 bis 13.00 Uhr (EDT), behandelt das große Ganze und das Potenzial des Projektmanagements rund um den Globus, insbesonders für Jugendliche und junge Change-Maker.

Hören Sie den Vortrag der pakistanischen Bildungsaktivistin und jüngsten Nobelpreisträgerin, Malala Yousafzai, über die Förderung der weiblichen Bildung und die Befähigung von Frauen zu Führungspositionen in allen Regionen der Welt.

Nehmen Sie auch teil an der October Book Club Session mit dem Aktivisten und Buchautor von „Making Futures: Young Entrepreneurs in a Dynamic Africa“, und hören Sie die Erfahrungen von Jungunternehmern in aufstrebenden Volkswirtschaften. Organisiert wird das Event vom Moderator des Podcasts „Masters of Scale: Rapid Response“, Bob Safian.

Wenn Sie Berufsanfänger oder Student im Bereich Projektmanagement sind, folgen Sie unserem Track „Emerging Professionals“, und erhalten Sie praktische Tipps, z. B. wie Sie ein leistungsstarkes LinkedIn-Profil erstellen, und holen Sie sich Rat bei jungen Projektmanagern wie Adam Fahrenkopf von Google und Marina Tranchitella vom Sport Club Internacional, zwei der PMI Future 50-Preisträger.

November: Drawing a Map to the Future: A Deep Dive in Business Analysis