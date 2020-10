GOLDMAN SACHS belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) vor Zahlen zum dritten Quartal von 169 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen für den Wolfsburger Autobauer erschienen zu niedrig, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank der günstigen Entwicklung des Betriebskapitals dürfte VW starke Liquiditätszuflüsse (Free Cashflow) verzeichnet haben./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 18:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Volkswagen Vz Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de